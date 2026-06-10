Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro em pesquisas

Novo levantamento mostra que o presidente Lula tem 4,4 pontos de vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais.

Novas pesquisas mostram que Lula ampliou sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro na corrida presidencial. O agregador Rali, do GLOBO e Instit uto Locomotiva, revela que Lula tem 45% das intenções de voto no segundo turno , enquanto Flávio marca 40,6%.

A queda de Flávio ocorreu após revelações envolvendo o Banco Master. O Rali compila dados de pesquisas nacionais para uma análise integrada do cenário político. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisada por jornalistas.

A iniciativa do GLOBO em parceria com o Instituto Locomotiva mostra que levantamentos de intenção de voto após os novos desdobramentos do escândalo do Banco Master reforçaram a vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida pelo Planalto. Os dados indicam que o senador Flávio Bolsonaro (PL) apresentou uma queda de desempenho depois das revelações sobre seu elo com o banqueiro Daniel Vorcaro e a taxação a produtos brasileiros anunciadas pelo governo de Donald Trump, aliado do parlamentar e de seu pai, Jair Bolsonaro.

O petista aparece com 45% das intenções de voto no cenário de segundo turno contra Flávio, que marca 40,6%. O resultado foi reforçado pelas rodadas mais recentes das pesquisas Datafolha, Genial/Quaest e Meio/Ideia. Em maio, Flávio chegou a aparecer à frente de Lula nas intenções de voto agregadas do segundo turno no Rali. Em 5 de maio, o senador marcava 44,4% ante 43,7% do petista.

Já em meados de maio, ambos estavam empatados, com 43,8% cada. Mas, com as últimas pesquisas, Lula abriu vantagem. Depois do caso Dark Horse e de outros episódios da política brasileira no último mês, como as notícias relacionadas aos Estados Unidos, essa parcela passou a dar confortável vantagem ao presidente Lula no embate direto com o filho de Bolsonaro. Também cresceu, no segmento, o percentual daqueles que aprovam o governo petista, apesar de a maioria ainda desaprovar.

O Rali é um agregador de pesquisas de avaliação de governo e eleitorais do GLOBO, feito em parceria com o Instituto Locomotiva. O projeto apresenta o panorama da popularidade do governo federal e de gestões estaduais, além das intenções de voto para 2026, segundo os últimos levantamentos divulgados por empresas e institutos com relevância nacional selecionados.

O Rali reúne também dados históricos sobre o desempenho de todas as gestões federais desde o governo Collor, com base em pesquisas do antigo Ibope e do Datafolha. A ferramenta permite ainda comparar indicadores econômicos sobre inflação, confiança dos consumidores e desemprego das últimas décadas com as avaliações positivas e negativas dos presidentes brasileiros. O objetivo é facilitar o acesso a informações confiáveis e precisas sobre o cenário político nacional.

O Rali não busca substituir os levantamentos de cada instituto, mas aproveitar as vantagens de suas diferentes metodologias para fornecer uma leitura integrada das oscilações do comportamento do eleitorado brasileiro. A metodologia, elaborada a partir da experiência do Locomotiva no setor de pesquisas, considera diferentes fatores para o cálculo. Pesam o tamanho da amostra e o quão recente é um resultado. Também são levados em conta o histórico de atuação dos institutos e sua cobertura nos diferentes estados





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