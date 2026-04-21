Lula ameaça retaliação após EUA pedirem saída de delegado da Polícia Federal

O presidente Lula criticou a exigência americana pela saída de um delegado da PF e sinalizou reciprocidade, enquanto os EUA alegam uso indevido do sistema de imigração para fins de perseguição política.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante agenda oficial realizada na Alemanha, manifestou um posicionamento firme e contundente a respeito da recente notificação enviada pelo governo dos Estados Unidos , que solicitou a retirada imediata de um delegado da Polícia Federal brasileira que atuava em solo americano. O chefe do Executivo federal brasileiro declarou que o país poderá adotar medidas de reciprocidade caso se comprove que a decisão das autoridades americanas foi motivada por abusos ou interferência indevida na soberania nacional. Lula enfatizou que o governo brasileiro aguarda esclarecimentos formais sobre os motivos que levaram Washington a exigir a saída do agente, sublinhando que não aceitará qualquer tipo de ingerência que atente contra a dignidade das instituições brasileiras ou que configure um desrespeito às normas diplomáticas vigentes entre as duas nações.

A controvérsia central gira em torno da atuação do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que cumpria missão de cooperação técnica junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), em Miami. O Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos justificou o pedido de saída alegando que o servidor teria tentado contornar os trâmites formais de extradição para efetivar a perseguição política de indivíduos foragidos. Segundo nota divulgada pelos americanos, o sistema de imigração do país não pode ser utilizado para finalidades que não sigam os protocolos jurídicos estabelecidos.

Essa interpretação causou forte reação no Planalto, onde a cúpula da Polícia Federal, liderada por Andrei Rodrigues, defende a atuação técnica do delegado e reafirma que o trabalho realizado pelo agente pautou-se estritamente pela cooperação policial internacional, tendo como um dos focos a prisão de figuras políticas foragidas da Justiça brasileira, como o ex-deputado Alexandre Ramagem, cuja extradição foi solicitada pelo Supremo Tribunal Federal.

Este episódio reacende debates sobre os limites da cooperação internacional e as tensões diplomáticas em um cenário de transição de poder nos EUA. Enquanto o governo brasileiro exige transparência e respeito, a postura americana reflete uma política de controle migratório cada vez mais rigorosa e centralizada. A permanência do delegado, que estava em missão desde março de 2023 com prorrogação prevista até agosto de 2025, torna-se agora o epicentro de uma disputa de narrativas. Enquanto o governo Lula fala em soberania e abuso de autoridade por parte de agentes americanos, setores da diplomacia observam o impacto que essa tensão pode gerar em outros campos da cooperação bilateral, como segurança pública e inteligência.

O Ministério das Relações Exteriores deve intensificar as consultas nas próximas semanas, buscando evitar que o caso escale para uma crise diplomática de maiores proporções entre Brasília e Washington, enquanto a oposição e apoiadores de ambos os lados monitoram os desdobramentos de uma crise que envolve a integridade do sistema judiciário brasileiro e a soberania dos Estados Unidos sobre seu próprio território.





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