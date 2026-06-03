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Lula alerta ministros sobre comunicação do governo e tarifaço

Política News

Lula alerta ministros sobre comunicação do governo e tarifaço
LulaTarifaçoComunicação Do Governo
📆6/3/2026 3:16 PM
📰CNNBrasil
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O presidente Lula pediu aos ministros de Estado que ajustem a comunicação do governo em relação ao tarifaço e sigam as regras para evitar o uso da máquina pública em benefício de candidaturas durante o pleito.

O presidente Lula alertou aos ministros de Estado sobre o ajuste na comunicação do governo em relação ao tarifaço . Na reunião ministerial desta quarta-feira, ele pediu que não apresentem nada novo até o fim das eleições .

Lula também reforçou a importância de seguir as regras para evitar o uso da máquina pública em benefício de candidaturas durante o pleito. Ele alertou que a partir de 4 de julho, agentes públicos ficarão impedidos de realizar certas formas de publicidade institucional e inaugurações com promoção pessoal. O objetivo é garantir maior equilíbrio na disputa eleitoral e impedir vantagens indevidas a candidatos ligados aos governos em exercício.

Lula também pediu que os ministros não inaugurem nada sem passar pela Casa Civil, para evitar que as entregas sejam realizadas sem a participação do ministro e sem a representação do Governo Federal

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Lula Tarifaço Comunicação Do Governo Eleições Regras Eleitorais

 

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