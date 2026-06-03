Lula alerta ministros sobre comunicação do governo e tarifaço

O presidente Lula pediu aos ministros de Estado que ajustem a comunicação do governo em relação ao tarifaço e sigam as regras para evitar o uso da máquina pública em benefício de candidaturas durante o pleito.
O presidente Lula alertou aos ministros de Estado sobre o ajuste na comunicação do governo em relação ao tarifaço . Na reunião ministerial desta quarta-feira, ele pediu que não apresentem nada novo até o fim das eleições .
Lula também reforçou a importância de seguir as regras para evitar o uso da máquina pública em benefício de candidaturas durante o pleito. Ele alertou que a partir de 4 de julho, agentes públicos ficarão impedidos de realizar certas formas de publicidade institucional e inaugurações com promoção pessoal. O objetivo é garantir maior equilíbrio na disputa eleitoral e impedir vantagens indevidas a candidatos ligados aos governos em exercício.
Lula também pediu que os ministros não inaugurem nada sem passar pela Casa Civil, para evitar que as entregas sejam realizadas sem a participação do ministro e sem a representação do Governo Federal
Lula Tarifaço Comunicação Do Governo Eleições Regras Eleitorais
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Lula reúne-se com França e articula indicação do ex-ministro para vice de HaddadLula reúne-se com França e articula indicação do ex-ministro para vice de Haddad
Read more »
O cálculo de Lula ao anunciar que vai indicar Messias ao STF de novoO cálculo de Lula ao anunciar que vai indicar Messias ao STF de novo
Read more »
Os limites da reação do México aos EUA e as lições para o BrasilDiscurso soberanista de Claudia Sheinbaum é movido pela política doméstica, assim como o de Lula
Read more »
Governo faz reunião de emergência para debater novo tarifaço | Coluna do GayerCom Lula em viagem, Alckmin comanda discussões com ministros sobre reação aos EUA
Read more »