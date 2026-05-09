Lula ainda não decidiu se será candidato à reeleição, testa Fernando Haddad, Camilo Santana e Geraldo Alckmin como plano B

Lula, o ex-presidente, ainda não decidiu se será candidato à reeleição. Ele expressou frustração com a resposta do eleitorado e a cobertura da imprensa. Como plano B, três nomes foram testados: Fernando Haddad, Camilo Santana e Geraldo Alckmin. Haddad e Alckmin têm apoio próximo ao de Lula, mas com menor rejeição. A decisão final depende de Lula, mas o PT se prepara para sua possível ausência na disputa.

Lula ainda não decidiu se será candidato à reeleição , expressando frustração com a resposta do eleitorado e a cobertura da imprensa. Como plano B, três nomes foram testados: Fernando Haddad , Camilo Santana e Geraldo Alckmin .

Haddad e Alckmin têm apoio próximo ao de Lula, mas com menor rejeição. A decisão final depende de Lula, mas o PT se prepara para sua possível ausência na disputa. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas





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