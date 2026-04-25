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Lula afirma que governo não persegue oposição e aposta em 'fazer as coisas corretas' para vencer eleição

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Lula afirma que governo não persegue oposição e aposta em 'fazer as coisas corretas' para vencer eleição
LulaPTEleições 2024
📆4/25/2026 2:15 AM
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Em mensagem ao PT, Lula reforça confiança na condução do governo e na capacidade de vencer as eleições, mesmo com queda de popularidade. Partido debate reformas e estratégias para outubro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma mensagem direcionada aos membros do Partido dos Trabalhadores (PT) durante o encontro nacional realizado em Brasília, enfatizou a confiança do governo na condução de suas política s e na capacidade de assegurar a vitória nas próximas eleições.

Lula declarou que a estratégia do partido, estando no poder, não se baseia em perseguir a oposição, mas sim em manter o foco na implementação de ações governamentais consideradas corretas e benéficas para a população. Segundo o presidente, a responsabilidade de apresentar propostas e buscar o apoio popular recai sobre os adversários, que devem se esforçar para demonstrar alternativas viáveis.

Essa postura reflete uma visão de liderança que valoriza a solidez das políticas implementadas e a confiança na capacidade de convencimento do governo, em vez de se envolver em disputas diretas e constantes com a oposição. A declaração de Lula surge em um momento delicado para o PT, que enfrenta uma queda na popularidade e busca redefinir suas estratégias para as eleições de outubro.

O encontro nacional do partido tem como objetivo principal discutir e elaborar um documento político que servirá como guia para as futuras ações e alianças eleitorais. A ausência física do presidente Lula no evento, inicialmente prevista, foi motivada por procedimentos médicos realizados no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. O presidente passou por uma remoção de uma lesão de câncer de pele no couro cabeludo e recebeu uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita.

Apesar dos procedimentos, a equipe médica assegurou que ambos ocorreram sem intercorrências e que Lula deverá retornar às suas atividades habituais na próxima segunda-feira (27), seguindo com acompanhamento médico regular. A saúde do presidente tem sido um tema de atenção constante, e a rápida recuperação esperada é vista como um fator positivo para a continuidade do trabalho governamental e a participação ativa nas discussões eleitorais.

A mensagem gravada por Lula para o encontro do PT demonstra a importância que o presidente atribui ao debate interno e à definição de estratégias claras para o futuro do partido. A participação remota, embora não ideal, permitiu que o presidente transmitisse suas ideias e reforçasse a confiança dos membros do partido na condução do governo.

O documento político em discussão no encontro nacional do PT aborda temas cruciais para o futuro do país, incluindo uma proposta de reforma no Judiciário. A reforma, segundo o partido, visa à democratização do sistema, à implementação de mecanismos de autocorreção e ao fortalecimento do Estado de Direito. O PT argumenta que uma reforma no Judiciário é fundamental para garantir a justiça e a igualdade de acesso à lei, além de promover a transparência e a responsabilidade dos magistrados.

Além da reforma no Judiciário, o documento também prevê outras reformas consideradas decisivas para o avanço do projeto democrático-popular, como a reforma política e a reforma tributária. O partido defende a necessidade de mudanças estruturais que permitam superar os obstáculos que impedem o desenvolvimento social e econômico do país. O debate sobre essas reformas é central para o PT, que busca apresentar propostas concretas e viáveis para a superação dos desafios enfrentados pela sociedade brasileira.

A definição de um plano de ação claro e consistente é vista como essencial para a retomada da confiança da população e a conquista de votos nas próximas eleições. O encontro nacional do PT representa, portanto, um momento crucial para a reflexão e o planejamento estratégico do partido, em um contexto político complexo e desafiador

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