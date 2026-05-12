Luka Doncic não defenderá a seleção da Eslovênia nas partidas classificatórias do Mundial de 2027 por causa de uma disputa judicial com a ex-esposa

O armador Luka Doncic anunciou que não defenderá a seleção da Eslovênia nas partidas classificatórias para o Mundial de 2027 por causa de uma disputa judicial com a ex-esposa, a modelo Anamaria Goltes, pela guarda compartilhada das duas filhas.

Los Angeles, 27/03/2026: Luka Doncic (#77), do Lakers, observa jogo contra Nets na Crypto.com Arena. (Foto: Adam Pantozzi/ NBA E/Getty Images via AFP)O armador Luka Doncic anunciou nesta terça-feira (12) que não defenderá a seleção da Eslovênia nas partidas classificatórias para o Mundial de 2027.

O astro do Los Angeles Lakers enfrenta uma disputa judicial com a ex-esposa, a modelo Anamaria Goltes, pela guarda compartilhada das duas filhas. Segundo Doncic, a decisão foi tomada para priorizar o processo e a convivência com as crianças. O jogador afirmou que enfrenta dificuldades para vê-las nos últimos oito meses: — Amo minhas filhas mais do que qualquer coisa, e elas sempre virão em primeiro lugar na minha vida.

Infelizmente, tem sido extremamente difícil para mim vê-las nos últimos oito meses. O esloveno explicou que precisou escolher entre representar o país e permanecer próximo das filhas durante o verão: — Enquanto continuo trabalhando em direção à guarda compartilhada das minhas filhas, fui forçado a tomar uma decisão difícil entre viajar e jogar pela seleção eslovena e estar com minhas filhas nesse verão. — afirmou. A disputa judicial entre Doncic e Anamaria Goltes acontece em tribunais de diferentes países.

O jogador entrou com documentos no Tribunal Superior de Los Angeles para tentar invalidar uma ação movida pela ex-esposa nos Estados Unidos, em que ela solicitava pensão alimentícia e honorários advocatícios. A defesa do atleta argumenta que o processo não deveria tramitar em território norte-americano, já que Goltes reside atualmente na Eslovênia. Em fevereiro, Doncic também acionou a Justiça eslovena e apresentou um pedido provisório para garantir contato imediato com as filhas.

O caso ganhou repercussão após o anúncio recente da separação do casal, enquanto o armador também lidava com o fim da temporada da NBA e a eliminação do Lakers nos playoffs. Para conduzir o processo, Doncic contratou a advogada Laura Wasser, conhecida nos Estados Unidos por atuar em casos de celebridades. Apelidada de"Disso Queen" ("Rainha dos Divórcios"), Wasser já representou nomes como Kim Kardashian, Britney Spears, Angelina Jolie, Johnny Depp e Amber Heard.

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