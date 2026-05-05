Luiza Helena Trajano defende proatividade e conhecimento para empreendedores

Empresária Luiza Helena Trajano ressalta a importância da busca por conhecimento e da gestão financeira responsável para o sucesso nos negócios, independentemente dos recursos disponíveis. Lançamento do Summit Mulheres nas Profissões e outras notícias do mundo dos negócios e economia.

A empresária Luiza Helena Trajano enfatizou a importância da proatividade e da busca constante por conhecimento para empreendedores, independentemente de suas limitações financeiras. Em declarações feitas nesta terça-feira, Trajano ressaltou que o sucesso nos negócios não depende exclusivamente de recursos, mas sim da capacidade de aprender e se adaptar.

Ela abordou a questão do endividamento de pequenos empresários, frequentemente causado por uma mentalidade inadequada e pela busca por crescimento a qualquer custo. Trajano alertou para o comportamento de quem 'pensa pobre, age rico e fica devendo aos outros', destacando a necessidade de uma gestão financeira responsável e de um planejamento estratégico sólido. A empresária recomendou o Sebrae como uma fonte valiosa de conhecimento e informação, oferecendo cursos acessíveis que podem impulsionar o desenvolvimento de pequenos negócios.

Ela enfatizou que o Sebrae disponibiliza uma variedade de cursos de alta qualidade, permitindo que os empreendedores busquem o conhecimento necessário para superar desafios e alcançar seus objetivos. A iniciativa de Trajano em promover o acesso à educação e ao conhecimento demonstra seu compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo no Brasil.

Além disso, Luiza Helena Trajano lançou o evento Summit Mulheres nas Profissões, promovido pelo grupo Mulheres do Brasil, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento profissional feminino. O evento, que ocorrerá de 4 a 5 de agosto, visa oferecer oportunidades de aprendizado, networking e empoderamento para mulheres em diversas áreas de atuação. A empresária destacou a importância de investir no desenvolvimento das mulheres, reconhecendo seu potencial e sua contribuição para a economia e a sociedade.

As vendas dos ingressos para o Summit Mulheres nas Profissões começarão amanhã no site do Sympla, permitindo que mulheres de todo o país participem deste importante evento. Trajano também abordou questões relacionadas à agenda das mulheres nas eleições presidenciais deste ano, como o feminicídio e o desnível salarial. Ela observou que os políticos estão cada vez mais conscientes da importância desses temas, devido à pressão da sociedade e ao trabalho de grupos como o Mulheres do Brasil.

O grupo, do qual Trajano faz parte, irá acompanhar de perto os programas de governo dos candidatos, buscando garantir que as demandas das mulheres sejam consideradas e atendidas. Em outras notícias, foram relatados casos de fraudes envolvendo simulações de acidentes de trânsito e falsas comunicações de roubos de veículos, com o objetivo de obter indenizações indevidas. Uma empresa anunciou um plano de reestruturação que inclui a reformulação do portfólio e a reintrodução da motocicleta Sportster, gerando otimismo entre os investidores.

Uma holding está buscando vender alguns de seus negócios como parte de uma estratégia de gestão de custos, abrangendo um portfólio diversificado de mais de 75 marcas. A ata do Comitê de Política Monetária indicou que a magnitude e a duração do ciclo de calibração da Selic serão determinadas ao longo do tempo.

Os preços do petróleo dispararam em meio a relatos de supostos ataques iranianos aos Emirados Árabes Unidos e de que navios teriam sido atingidos no Estreito de Ormuz. A Comissão Europeia expressou o desejo de que os termos de um tratado estejam em vigor antes do seu aniversário de um ano, no final de julho. O ouro subiu em meio ao recuo do petróleo, embora a instabilidade geopolítica limite os ganhos.

Por fim, editoras moveram uma ação coletiva contra a Meta por uso ilegal de livros no treinamento de inteligência artificial, alegando que a empresa removeu informações de gerenciamento de direitos autorais para ocultar suas fontes de treinamento e facilitar o uso não autorizado





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