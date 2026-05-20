Luiz Philippe de Orleans e Bragança convoca ministro da Justiça para esclarecer episódios envolvendo Ramagem e escândalos

Luiz Philippe de Orleans e Bragança, presidente do Chefe da PF, anunciou a convocação do ministro da Justiça para esclarecer episódios envolvendo Ramagem e escândalos. Andrei Rodrigues, o diretor da PF, criticou a decisão e a ausência de justificativa por não comparecer à reunião.

Luiz Philippe de Orleans e Bragança, chefe da Polícia Federal (PF), decidiu convocar o ministro da Justiça no meio a revelações sobre conversas entre Flávio e Vorcaro e troca da investigação de Lulinha.

Segundo ele, o diretor da PF deve esclarecer diversos temas, como episódios envolvendo Ramagem e escândalos mais recentes, além de vazamentos. Andrei Rodrigues, que não compareceu à reunião, criticou a decisão e a ausência de justificativa. A comissão não tem poder para convocar, mas será repassada ao ministro





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