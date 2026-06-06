Luis Guto Miguel conquista título inédito de campeão juvenil de Roland Garros para o Brasil

Tenista brasileiro de 17 anos vence o americano Michael Antonius por 2 sets a 0 e se torna o primeiro campeão juvenil do país no torneio francês. João Fonseca e Luisa Stefani também se destacaram em Paris.

Luis Guto Miguel escreveu seu nome na história do tênis brasileiro ao conquistar o título juvenil de Roland Garros , em Paris, na manhã deste sábado (6).

Com 17 anos, o talento brasileiro dominou completamente a final contra o americano Michael Antonius, fechando o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma partida que durou 1 hora e 16 minutos. Essa vitória representa um marco inédito, pois nunca antes um tenista do Brasil havia erguido o troféu na categoria juvenil do torneio francês, um dos quatro Grand Slams do circuito mundial.

No primeiro set, Guto Miguel mostrou desde cedo sua superioridade, quebrando o saque do adversário logo no início e administrando a vantagem com consistência. Encerrou a parcial sem sustos, vencendo por 6/3. No segundo set, o brasileiro manteve o alto nível, aproveitando duas oportunidades de quebra de saque para abrir uma vantagem decisiva. Apesar da reação de Antonius, Guto fechou em 6/4, garantindo a conquista histórica.

A campanha do jovem tenista em Paris foi marcada por um tênis agressivo, especialmente no forehand, e por uma grande maturidade tática para um atleta de sua idade. A vitória de Guto reacende a lembrança de outros brasileiros que já chegaram próximos do título juvenil em Roland Garros. O último compatriota a ser campeão juvenil em um Grand Slam havia sido João Fonseca, no US Open de 2023. No próprio torneio francês, o Brasil esperava por este título há décadas.

Luis Felipe Tavares foi finalista em 1967, enquanto Thomaz Koch tentou a sorte em 1962 e 1963, e Edison Mandarino em 1959. Todos, no entanto, não conseguiram vencer e ficaram com o vice-campeonato. Agora, Guto Miguel quebra essa Longa espera e inscreve seu nome ao lado desses pioneiros, mas como o primeiro campeão. Paralelamente, outros brasileiros também fizeram bonito nesta edição de Roland Garros.

Na chave principal, João Fonseca, de apenas 19 anos, alcançou as quartas de final, um feito que não ocorria há mais de duas décadas no torneio. Ele se tornou o brasileiro mais jovem a chegar a essa fase em qualquer Grand Slam.

Nas duplas femininas, Luisa Stefani, em parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, avançou até a semifinal, um resultado expressivo que foi interrompido apenas pela forte dupla formada pela americana Taylor Townsend e pela tcheca Katerina Siniakova, atual campeã de Wimbledon. Esses resultados demonstram uma safra forte e promissora do tênis nacional, que agora celebra um título inédito na categoria juvenil com Guto Miguel, apontado como uma grande promessa para o futuro do esporte no país





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