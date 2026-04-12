Luis Alegre: Uma Vida Dedicada à Amizade e à Cultura

O renomado Luis Alegre, figura proeminente no cenário cultural espanhol, compartilha suas experiências e reflexões sobre a amizade, o amor pela arte e a importância de cultivar relações significativas ao longo da vida. Uma conversa reveladora sobre suas paixões e os encontros que moldaram sua trajetória.

Luis Alegre desce agora na estação de Atocha, em Madrid, de um trem de alta velocidade que para ele é quase como um metrô, dada a frequência com que o utiliza. Nos encontramos na porta da rádio SER, onde colabora com o programa Hoy por hoy, de Àngels Barceló, com uma seção chamada Amigos Alegres, e caminhamos até o Teatro Español, onde, aproveitando a viagem, ele vai assistir sua amiga íntima, Aitana Sánchez-Gijón, representar o clássico Malquerida.

A amizade por amor à arte, e vice-versa, o amor pela arte da amizade, é uma constante na vida deste aragonês nascido em Lechago (Teruel) e residente em Zaragoza, de onde administra sua intensa atividade cultural e social. Contatos não lhe faltam. Da rainha Letizia para cima, ou para baixo, dependendo da perspectiva, quase todos os nomes proeminentes da comunicação, cinema, literatura e televisão na Espanha são amigos de Alegre. Comecemos pelo princípio. Começou a ler vidas de santos quando criança e agora escreve e filma sobre divindades da cultura. Sua devoção é real? De certa forma, sim. São pessoas que foram decisivas em minha vida e minha educação sentimental desde criança e adolescente. Fernán Gómez, Billy Wilder, Rafael Azcona, Berlanga, Buñuel, agora Manuel Vicent. Sobre todos eles escrevi, ou dirigi, e o que faço é uma demonstração de minha veneração e gratidão por eles, e o desejo de que as pessoas os conheçam profundamente e compartilhem minha paixão. E tudo isso começou em Lechago, sim. E isso que ele saiu logo da cidade. Sim, aos 11 anos. Um primo de minha mãe, que era padre, aconselhou meus pais a pedir uma bolsa de estudos para a Universidad Laboral de Cheste, em Valência. Na época, as universidades laborais eram uma tentativa do franquismo de formar elites a seu serviço, e também uma forma para que meninos e meninas de famílias humildes, como a minha, que obtivessem boas notas pudessem estudar. Mas a paixão da qual te falei já estava presente. Ela foi forjada com meu pai, que era um camponês cinéfilo incomum que ia alimentar os porcos com Madame Bovary sob o braço. Aos 12 anos, eu já era o diretor do cineclube de Cheste. Existem vídeos no Youtube onde me veem falando sobre Kubrick e Hitchcock. Ou seja, eu era o garoto chato cinéfilo. Bom, desde que vi Del rosa al amarillo, de Manolo Summers, e me apaixonei por Cristina Galbó, o cinema revolucionou minha cabeça para sempre. Experimentei de repente o que é o amor. Naquela noite, com meus oito anos, fui dormir em estado febril e considerando fugir no dia seguinte e vir para Madri procurá-la. Escrevi uma carta, de fato. Como depois escrevi outra para Ingrid Bergman, colocando no envelope seu nome e Hollywood. O cinema me provoca emoções sublimes que a realidade não me provocava. Por isso dedicou sua vida profissional a retratar e a se relacionar com seus protagonistas? Aí tem mais sorte, trabalho ou teimosia? Uma mistura de tudo. Não se esqueça que sou aragonês. E se há algo que somos os aragoneses, é obstinados. Dedico-me à cultura porque gosto, e dedicar-me à cultura me levou a conhecer muita gente. Porque, acima de tudo, eu sou apaixonado por pessoas. Foi minha mãe quem transmitiu de maneira inesquecível o gosto pelas pessoas, por amá-las. Minha casa era muito humilde: os irmãos dormiam na mesma cama, mas sempre estava cheia de gente. Digamos que tive a sorte de conhecer pessoas que eu venerava. Poder dizer que fui amigo de Fernán Gómez, ou de Ana Belén, por quem também me apaixonei perdidamente, ou de Maribel Verdú, ou de Penélope Cruz, é uma fortuna incrível. Sim: fui eu quem me aproximei deles porque os admiro, mas tive a imensa sorte de que eles me aceitassem como amigo. E como isso é conseguido? O fator chave é inspirar confiança, qualidade e cumplicidade. Em Cheste, onde cheguei sem conhecer ninguém, fui eleito o aluno mais sociável aos 14 anos. Sinto-me terrivelmente afortunado. Não sou milionário em dinheiro, mas sou em amigos. É possível continuar fazendo amigos aos 64 anos? Com certeza, foi uma das grandes lições que aprendi com Fernando Fernán Gómez. Alguém tão aparentemente ríspido e misantropo, era o oposto. Aos 80 anos, dizia que nada gostava mais do que conhecer gente nova e jovem. Isso expandia sua vida e o fazia aproveitá-la. Para ele, era como uma injeção de vitalidade, e acontece o mesmo comigo. Sempre me dei muito bem com todos os tipos de gerações. Quando estou com pessoas que amo e admiro, esqueço os anos que elas têm. Veja Manuel Vicent, que tem 90 anos, a quem conheci na adolescência porque meu pai o lia. Lembro-me de colar suas colunas na geladeira de casa até que ficassem amarelas e agora fizemos um filme com ele. No final, na vida, as coisas rimam. Quanto vale sua agenda? Nada, porque não está à venda. Mas meus amigos são meu tesouro. E depois, além disso, passo a vida apresentando pessoas. Há pessoas que você não acreditaria que se conheceram por minha causa, porque eu achava que poderia haver uma faísca de amizade, ou o que fosse, entre elas





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