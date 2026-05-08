LuhoTrump: Lula e Trump em conversa durante visita do presidente brasileiro aos Estados Unidos

O episódio gerou cerca de 7,9 milhões de interações nas redes sociais entre 0h e 9h da sexta-feira, sendo o conteúdo principal de discussões online. Durante as conversas, Trump demonstrou um tom cordial ao presidente brasileiro, o que se transformou no principal tópico da conversa online em português. O aperto de mão entre os dois também viralizou e serviu de meme.

A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos Estados Unidos e o encontro com Donald Trump em Washington, na quinta-feira (7), dominaram o debate político nas redes sociais em português, segundo levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados.

De acordo com o estudo, o episódio gerou cerca de 7,9 milhões de interações no X, Instagram e Facebook entre 0h de quinta-feira e 9h desta sexta-feira. O levantamento considerou curtidas, comentários e compartilhamentos em publicações em português sobre a viagem presidencial e a reunião entre os dois líderes. A conversa, realizada na Casa Branca, foi tratada como um gesto de pragmatismo diplomático com foco econômico





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