Luciano Hang satiriza PEC que encerra escala 6x1 e propõe jornada 4x3 como alternativa

Empresário critica proposta constitucional que elimina a escala 6x1, defendendo um modelo de trabalho 4x3 e gerando debate entre sindicatos, legisladores e o setor privado sobre o futuro das jornadas no Brasil.

O empresário Luciano Hang voltou a se destacar no cenário nacional ao provocar uma reação inesperada sobre a proposta de emenda constitucional que pretende encerrar a chamada escala 6x1 nas relações de trabalho.

Em entrevista concedida ao programa de debates da TV Globo, Hang ironizou a proposta, afirmando que, se o objetivo fosse "quebrar o Brasil", ao menos que fosse de forma rápida e definitiva. O discurso do magnata, dono da rede de lojas Havan, ressaltou a preferência por uma jornada de trabalho de quatro dias de trabalho seguidos por três dias de folga, modelo que ele argumenta ser mais produtivo e menos desgastante para os trabalhadores.

Hang defendeu que a adoção de um esquema 4x3 facilitaria a adaptação das empresas ao novo ritmo econômico, reduziria custos operacionais e ainda promoveria maior qualidade de vida para os colabores, ao mesmo tempo em que preservaria a competitividade das organizações brasileiras no mercado internacional. A proposta de emenda constitucional (PEC) que encerra a escala 6x1 tem gerado intenso debate entre sindicatos, empresários e legisladores.

A escala 6x1, vigente há décadas, determina que a jornada semanal seja distribuída em seis dias de trabalho, com apenas um dia de descanso, sendo tradicionalmente adotada em setores como comércio varejista, serviços de alimentação e pequenas indústrias. Defensores da mudança alegam que o modelo atual é antiquado, contribui para a sobrecarga de trabalhadores e aumenta os índices de absenteísmo e acidentes de trabalho.

Por outro lado, críticos da PEC argumentam que a redução da carga horária pode elevar os custos operacionais das empresas, provocar aumento de preços ao consumidor e gerar um desequilíbrio no mercado de trabalho, sobretudo para os pequenos empresários que ainda não dispõem de recursos para contratar novos funcionários ou adotar tecnologias de automação. O debate ganhou ainda mais visibilidade ao ser inserido no contexto de outras discussões políticas recentes, como a votação de reformas trabalhistas e a pressão por políticas de estímulo ao crescimento econômico.

Enquanto alguns parlamentares veem na PEC uma oportunidade de modernizar as relações de trabalho e alinhar o Brasil com padrões internacionais, outros temem que a medida seja utilizada como ferramenta de pressão política contra setores que se opõem ao governo. A postura de Luciano Hang, ao criticar a iniciativa de forma tão contundente, ilustra a tensão entre o setor empresarial e o poder público, destacando a necessidade de um diálogo amplo e equilibrado que considere tanto a sustentabilidade das empresas quanto a preservação dos direitos dos trabalhadores.

O futuro da PEC ainda depende de intensas negociações no Congresso, que deverão decidir se a escala 6x1 será mantida, reformulada ou totalmente substituída por novos modelos de jornada, como o proposto 4x3 defendido por Hang





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