Luciano Hang Financiou Carla Zambelli Durante Período de Fuga, Revela PF

Relatório da Polícia Federal detalha o financiamento de Luciano Hang à deputada Carla Zambelli enquanto ela estava foragida, levantando questões sobre o financiamento de atividades políticas e possível obstrução da Justiça.

O empresário Luciano Hang , proprietário da rede de lojas Havan, foi o maior financiador da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) durante o período em que ela esteve foragida da Justiça brasileira, entre maio e junho deste ano. A informação consta em um relatório da Polícia Federal (PF) enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), divulgado nesta sexta-feira (19).

O documento detalha as transferências financeiras recebidas por Zambelli enquanto ela promovia uma vaquinha virtual. A ação demonstra um esquema de arrecadação de fundos que levantou suspeitas sobre as atividades da deputada, especialmente durante o período em que ela se encontrava em situação irregular perante as autoridades. O relatório da PF revela a complexidade da situação, envolvendo figuras proeminentes e levantando questões sobre o financiamento de atividades políticas e a possível tentativa de obstrução da Justiça





jornalodia / 🏆 9. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Carla Zambelli Luciano Hang Financiamento Polícia Federal STF Vaquinha Virtual Alexandre De Moraes

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Flávio Bolsonaro, Damares e outros senadores visitam Zambelli em prisão na ItáliaEduardo Girão e Magno Malta também participam do encontro para prestar solidariedade à parlamentar que está presa

Consulte Mais informação »

Flávio e Damares dizem temer por segurança de Zambelli após visita à prisãoOs senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) e o deputado Cabo Gilberto (PL-PB) disseram temer pela segurança da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) após...

Consulte Mais informação »

PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a CorteAgência Brasil

Consulte Mais informação »

Quem são os senadores que foram à Itália visitar Carla Zambelli na prisãoQuatro parlamentares bolsonaristas estiveram no país europeu para conversar com a deputada condenada

Consulte Mais informação »

Anistia defendida por bolsonaristas não inclui Carla Zambelli, presa na ItáliaAnistia defendida por bolsonaristas não inclui Carla Zambelli, presa na Itália

Consulte Mais informação »

Dono da Havan transferiu R$ 5 mil para Carla Zambelli enquanto ela estava foragidaDeputada arrecadou mais de R$ 300mil com a vaquinha digital

Consulte Mais informação »