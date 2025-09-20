Head Topics

Luciano Hang Financiou Carla Zambelli Durante Período de Fuga, Revela PF

Política Notícia

Luciano Hang Financiou Carla Zambelli Durante Período de Fuga, Revela PF
Carla ZambelliLuciano HangFinanciamento
Relatório da Polícia Federal detalha o financiamento de Luciano Hang à deputada Carla Zambelli enquanto ela estava foragida, levantando questões sobre o financiamento de atividades políticas e possível obstrução da Justiça.

O empresário Luciano Hang , proprietário da rede de lojas Havan, foi o maior financiador da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) durante o período em que ela esteve foragida da Justiça brasileira, entre maio e junho deste ano. A informação consta em um relatório da Polícia Federal (PF) enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), divulgado nesta sexta-feira (19).

O documento detalha as transferências financeiras recebidas por Zambelli enquanto ela promovia uma vaquinha virtual. A ação demonstra um esquema de arrecadação de fundos que levantou suspeitas sobre as atividades da deputada, especialmente durante o período em que ela se encontrava em situação irregular perante as autoridades. O relatório da PF revela a complexidade da situação, envolvendo figuras proeminentes e levantando questões sobre o financiamento de atividades políticas e a possível tentativa de obstrução da Justiça

