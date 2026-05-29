Luciano Estevan do 'BBB 22' vai ser pai pela primeira vez: 'Estamos grávidos!'

O ator e bailarino Luciano Estevan anunciou que vai ser pai pela primeira vez. Em um vídeo postado em suas redes sociais, o ex-brother apareceu de cabeça para baixo, sorrindo e gritando 'Sim, estamos grávidos! Nós estamos grávidos!', enquanto segurava um teste de farmácia positivo e um body de bebê. A notícia foi recebida com alegria pelos seguidores, que também se divertiram com a maneira descontraída como o casal anunciou a gravidez.

O ator e bailarino Luciano Estevan , conhecido por ter participado do ' BBB 22 ', anunciou recentemente que vai ser pai pela primeira vez. Em um vídeo postado em suas redes sociais, o ex-brother apareceu de cabeça para baixo, sorrindo e gritando 'Sim, estamos grávidos!

Nós estamos grávidos!

', enquanto segurava um teste de farmácia positivo e um body de bebê. A notícia foi recebida com alegria pelos seguidores, que também se divertiram com a maneira descontraída como o casal anunciou a gravidez. Luciano e sua noiva, Fabíola Hillesheim, estão juntos há cinco anos e trabalham juntos como influenciadores digitais. Eles não costumam rotular seu relacionamento e têm seus próprios acordos, como explicou Fabíola em uma entrevista anterior.

Atualmente, eles trabalham como influenciadores digitais, comentando reality shows como 'BBB' e 'Casa do Patrão', da Record. Fabíola também produz conteúdo adulto em sites como Privacy e OnlyFans. A gravidez de Fabíola é uma notícia alegre não apenas para o casal, mas também para seus seguidores, que acompanham a vida deles há anos





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