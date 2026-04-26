Luciano entra para a história do São Paulo e supera Rogério Ceni em gols no Brasileirão

Atacante Luciano ultrapassa Rogério Ceni no ranking de maiores artilheiros do São Paulo em jogos do Campeonato Brasileiro, marcando um momento histórico para o clube e seus torcedores.

O São Paulo Futebol Clube testemunhou um momento histórico na noite de sábado, 25 de novembro, com o atacante Luciano gravando seu nome de forma indelével nos anais do clube.

A performance do camisa 10 não apenas consolidou sua importância na equipe, mas também o impulsionou a superar um dos maiores ídolos da torcida, Rogério Ceni, no ranking de maiores artilheiros do Tricolor em jogos do Campeonato Brasileiro. Com o gol marcado, Luciano alcançou a marca de 66 gols, assegurando a terceira posição nesta prestigiada lista. A conquista é um marco significativo em sua carreira e um motivo de grande celebração para os torcedores são-paulinos.

A notícia rapidamente se espalhou, gerando entusiasmo e reconhecimento pelo talento e dedicação do jogador. O clube, através de seus canais de comunicação, incluindo o novo canal Lance! São Paulo Agora no WhatsApp, tem mantido os fãs atualizados sobre cada detalhe desta trajetória vitoriosa. A superação de Ceni, um ícone da história do clube, demonstra a consistência e a capacidade de Luciano em marcar gols importantes, contribuindo significativamente para o sucesso do São Paulo.

A ascensão de Luciano no ranking de artilheiros é um reflexo de seu comprometimento com o clube e sua busca incessante por superar seus próprios limites. A torcida, ciente da importância do jogador, tem demonstrado apoio incondicional, incentivando-o a alcançar novas conquistas e a continuar escrevendo seu nome na história do Tricolor.

A marca alcançada por Luciano é um testemunho de sua habilidade, determinação e paixão pelo futebol, inspirando jovens atletas e torcedores a perseguir seus sonhos com garra e perseverança. O São Paulo, orgulhoso de ter um jogador como Luciano em suas fileiras, celebra esta conquista como um momento de glória e renova seu compromisso em oferecer as melhores condições para que ele continue a brilhar e a honrar a camisa do clube.

A história de Luciano no São Paulo é uma narrativa de superação, talento e dedicação, que certamente continuará a ser escrita com muitos outros capítulos vitoriosos. Atualmente, Luciano encontra-se atrás apenas de dois grandes nomes do futebol brasileiro na lista de maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo: Luis Fabiano, que ocupa a segunda posição com 83 gols, e Serginho Chulapa, o líder absoluto com impressionantes 108 gols.

No entanto, ao analisar o recorte dos pontos corridos, que se iniciaram em 2003, a situação se torna ainda mais promissora para Luciano e Luis Fabiano. Ambos sobem uma posição no ranking, formando o top dois, com Rogério Ceni logo em seguida. É importante ressaltar que Serginho Chulapa, por não ter disputado a competição no formato de pontos corridos, não figura nesta lista específica.

A diferença entre os três jogadores é notável, com Chulapa mantendo uma ampla vantagem na liderança geral. A disputa entre Luciano e Luis Fabiano, por outro lado, é acirrada, com ambos demonstrando grande capacidade de marcar gols e contribuir para o sucesso do São Paulo. O ranking geral de maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo é completado por Careca, com 54 gols, e Muller, com 48 gols.

No entanto, a lista dos pontos corridos revela a presença de outros ídolos recentes da história do clube, como Calleri, com 46 gols, e Dagoberto, com 35 gols, que se destacam entre os cinco primeiros colocados. A inclusão destes jogadores na lista demonstra a qualidade do elenco são-paulino ao longo dos anos e a diversidade de talentos que vestiram a camisa do clube.

A competição interna por uma vaga no ataque do São Paulo é intensa, com diversos jogadores buscando oportunidades para mostrar seu valor e contribuir para o sucesso da equipe. A presença de Luciano no topo do ranking de artilheiros é um incentivo para que ele continue a se dedicar e a aprimorar suas habilidades, buscando superar seus próprios limites e alcançar novas conquistas.

A torcida, ciente do potencial do jogador, espera ansiosamente por novos gols e novas vitórias que o consagrem ainda mais na história do clube. O gol que consagrou Luciano nesta histórica marca foi anotado aos 30 minutos do segundo tempo, em uma bela jogada de cabeça. A celebração do atacante, após o apito final, foi contagiante, refletindo a alegria e o orgulho de ter alcançado um feito tão importante em sua carreira.

Luciano revelou que só tomou conhecimento do número alcançado após a partida, quando foi informado pela assessoria de comunicação do clube. O camisa 10 destacou o peso dos 'concorrentes' na lista, reconhecendo a importância de cada um deles para a história do São Paulo. Ele enfatizou que, embora se sinta honrado em fazer parte deste seleto grupo, não se compara a estes grandes ídolos, mas sim se orgulha do seu próprio trabalho e da sua dedicação ao clube.

A humildade e o respeito de Luciano em relação aos seus antecessores demonstram sua maturidade e sua consciência da importância da história do clube. O atacante ressaltou que espera continuar a marcar gols e a alcançar novas conquistas com a camisa do São Paulo, buscando sempre o melhor para a equipe e para a torcida.

A trajetória de Luciano no São Paulo tem sido marcada por momentos de glória e superação, e a conquista desta marca histórica é apenas mais um capítulo desta história vitoriosa. O clube, ciente do valor do jogador, tem oferecido todo o apoio necessário para que ele continue a brilhar e a honrar a camisa do Tricolor. A torcida, por sua vez, tem demonstrado apoio incondicional, incentivando-o a alcançar novos objetivos e a continuar escrevendo seu nome na história do clube.

A união entre jogador, clube e torcida é fundamental para o sucesso do São Paulo, e a conquista desta marca histórica é um exemplo disso





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