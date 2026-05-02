Luciana Cardoso celebra 76 anos de Faustão com mensagem emocionante sobre saúde e gratidão

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso, compartilhou fotos e uma mensagem tocante sobre a saúde do apresentador, que passou por quatro transplantes de órgãos. Ela agradece a doação de órgãos e celebra a força da família.

A empresária Luciana Cardoso , esposa do icônico apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão , utilizou suas redes sociais para celebrar o 76º aniversário do marido neste sábado, dia 2 de maio.

A postagem no Instagram foi acompanhada de uma série de fotos familiares, revelando momentos de união e afeto em meio aos desafios de saúde enfrentados pelo apresentador nos últimos anos. Luciana expressou sua admiração pela força e resiliência de Faustão, descrevendo o aniversário como um presente para toda a família. A mensagem transmitiu uma profunda gratidão pela vida e pela esperança de um futuro com mais saúde e plenitude para o artista.

Luciana Cardoso não poupou palavras ao detalhar a jornada de saúde de Faustão, que incluiu quatro transplantes de órgãos nos últimos anos. Em 2023, o apresentador recebeu um transplante de coração, seguido por um transplante de rim em 2024. O ano de 2025 foi marcado por dois transplantes: um de fígado e outro de rim, demonstrando a complexidade e a persistência dos cuidados médicos.

A empresária enfatizou que, apesar dos obstáculos, a família permanece unida e otimista, celebrando cada pequena vitória na recuperação de Faustão. Ela ressaltou a importância do apoio mútuo e da fé na superação dos desafios. A mensagem de Luciana é um testemunho de amor, esperança e perseverança, inspirando todos que acompanham a história de Faustão.

A postagem de Luciana Cardoso também foi um momento para expressar profunda gratidão às famílias que autorizaram a doação de órgãos, permitindo que Faustão tivesse a oportunidade de continuar vivendo. Ela reconheceu o ato de generosidade como um gesto de amor e solidariedade, que transformou a vida do apresentador e de sua família. A mensagem reforça a importância da doação de órgãos como um ato de cidadania e um presente de vida para aqueles que aguardam por um transplante.

As fotos compartilhadas mostram Faustão ao lado de sua esposa e filhos – Lara Silva, João Silva e Rodrigo Silva – transmitindo uma imagem de felicidade e união familiar. Os procedimentos médicos foram realizados no renomado Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, garantindo a Faustão o acesso a cuidados de saúde de alta qualidade.

A publicação completa pode ser encontrada no perfil de Luciana Cardoso no Instagram (@lucard), onde os seguidores podem deixar mensagens de apoio e carinho ao apresentador





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