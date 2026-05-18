Lucas Paquetá sofre lesão após entrada violenta em jogo com Athletico

Lucas Paquetá sofreu uma incursão na canela após um duro lance contra o Athletico. A imagem foi compartilhada pelo Flamengo, que se indignou com a falta de consistência na arbitragem ao prever uma multa ao Felipinho e apenas um cartão amarelo a Lucas Paquetá.

No lance da partida entre Flamengo e Athletico em Curitiba, Lucas Paquetá sofreu uma entrada dura de Felipinho que lhe causou uma ferida na canela.

Apesar de receber apenas um cartão amarelo, a arbitragem previa uma punição mais severa com vermelho devido ao uso excessivo de força. Além disso, Alex Sandro também sofreu com o excesso de força física durante o jogo. O Flamengo compartilhou a imagem da lesão e apontou a falta de consistência na arbitragem ao reservar a multa ao jogador do Athletico e apenas um cartão amarelo a Lucas Paquetá





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