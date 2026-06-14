Lucas Paquetá afirma que ansiedade tomou conta do time durante jogo contra o Marrocos

A Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 e Lucas Paquetá destacou a importância do jogo para fazer ajustes e melhorar.

Lucas Paquetá , jogador da Seleção Brasileira , afirmou que a ansiedade tomou conta do time durante o jogo contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026.

O meio-campista destacou que o jogo foi o melhor momento para fazer ajustes e melhorar. Ele disse que o primeiro tempo foi ruim e que os primeiros 25 minutos foram muito nervosos, com a ansiedade tomando conta do jogo.

No entanto, após o gol do Vini, o time colocou a bola no chão e melhorou no segundo tempo. Paquetá destacou que o técnico Carlo Ancelotti passou muita confiança para o elenco e que o jogo é importante para fazer correções. Ele também disse que o jogo é importante para seguir crescendo e que é só o primeiro jogo.

A Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira, na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final





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