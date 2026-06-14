Lucas Hernandez defende Mbappé e crê em grande Copa do Mundo da França

Lucas Hernandez, zagueiro do PSG, saiu em defesa de Kylian Mbappé e demonstrou confiança na seleção francesa para a Copa do Mundo. Ele também comentou a relação entre Mbappé e Ousmane Dembélé e analisou as características dos dois atacantes que disputam uma vaga no time titular para a estreia da França.

Favorite o Lance! no Google Seleção da França com Mbappé e Dembélé no aeroporto (Foto: Jaiden Tripi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) As críticas a Kylian Mbappé após uma temporada sem títulos pelo Real Madrid não encontram eco dentro da seleção francesa.

Depois de Ousmane Dembélé, foi a vez de Lucas Hernandez sair publicamente em defesa do capitão dos Bleus e demonstrar confiança em uma grande Copa do Mundo do camisa 10. Mbappé comenta saída de Deschamps da França: 'Espero que seja a última Copa do Mundo' Em entrevista concedida nos Estados Unidos, onde a França finaliza a preparação para a estreia diante de Senegal, o defensor do PSG afirmou que Mbappé chega ao Mundial extremamente motivado e pronto para responder em campo.

Lucas Hernandez também comentou a forte relação entre Mbappé e Ousmane Dembélé, dupla que divide o protagonismo ofensivo da França e mantém uma amizade próxima há anos. Segundo o zagueiro, a conexão entre os dois vai muito além do gramado. — Eles se dão muito bem. Estão sempre juntos, fazem brincadeiras, sentam lado a lado nas refeições.

Quando eu e o Dembélé chegamos ao PSG, nos aproximamos ainda mais do Kylian. Mesmo depois da saída dele do clube, seguimos nos falando regularmente. Posso garantir: eles são muito próximos fora de campo. Questionado sobre as chances da França conquistar a Copa do Mundo, Hernandez preferiu adotar cautela, apesar da qualidade do elenco comandado por Didier Deschamps.

— Temos uma equipe fantástica, mas não somos os únicos candidatos ao título. Existem outras seleções muito fortes. Nosso foco está totalmente no Senegal, que será um adversário complicado. Ainda temos alguns dias para ajustar os detalhes e chegar preparados.

O defensor também demonstrou confiança no sistema defensivo francês e ressaltou a disputa por posições no elenco. — Temos jogadores de altíssimo nível em todos os setores. A concorrência é grande e isso é positivo. O mais importante é manter a tranquilidade e estar pronto, porque a oportunidade pode aparecer para qualquer um.

Companheiro de clube de Désiré Doué e Bradley Barcola, Hernandez também analisou as características dos dois atacantes, que disputam uma vaga no time titular para a estreia da França. — Doué é muito técnico, forte nos duelos individuais e gosta de ter a bola nos pés. Já Barcola é explosivo, ataca os espaços e é extremamente rápido. Sofro bastante contra ele nos treinamentos (risos).

São jogadores diferentes, mas ambos têm enorme qualidade. A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsáve





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