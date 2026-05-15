Lucas Furtado aponta suspeitas de irregularidades e ocultao de origem de recursos no financiamento de Dark Horse

Lucas Furtado, o subprocurador-geral do MP junto ao TCU, protocolou uma representao pedindo investigao sobre possveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, que aborda a histria do ex-presidente Jair Bolsonaro. Furado sustenta o pedido com base nas reportagens do site Intercept Brasil que revelam conversas entre Daniel Vorcaro, do Master, e o senador nos quais o candidato a governador de So Paulo cobra do banqueiro recurso milionrios destinados ao produto cinematogrfico.

Lucas Furtado aponta utilização indirecta de recursos pblicos e suposta ocultao da origem de Recursos aportados no longa Dark Horse Lucas Furtado , o subprocurador-geral do MP junto ao TCU, protocolou uma reprezentao nesta sexta-feira solicitando uma investigao sobre possveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse , que aborda a histria do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com Furtado, a utilizao indireta de recursos pblicos, investimentos relacionados ao Banco Master e a suposta ocultao da origem dos recursos aportados no longa-metragem so sustentados por reportagens do site Intercept Brasil, que mostraram conversas entre Daniel Vorcaro, do Master, e o senador em que o candidato ao governo do estado de So Paulo cobra do banqueiro os aportes milionrios destinados ao produto cinematogrfico. Ao apontar inconsistncias e contradições entre os envolvidos, Furtado aponta que o deputado Mário Frias e a produtora Go Up Entertainment chegaram a negar que Vorcaro tivesse feito aportes no filme, o que levou o parlamentar do PSDB a relatar uma nova versao sobre o fato.

Furtado argumenta que o caso extrapola uma relao privada porque o Master ampliou sua atuao financeira com suporte de recursos pblicos e solicita a apurao sobre possveis incentivos fiscais, o emprego de emendas parlamentares, aportes de empresas vinculadas ao Banco Master e mecanismos de ocultao da origem dos recursos utilizados na produo





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