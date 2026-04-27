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Lua Cheia das Flores: Beleza, Simbolismo e Tradições Indígenas

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Lua Cheia das Flores: Beleza, Simbolismo e Tradições Indígenas
Lua CheiaLua Das FloresTradições Indígenas
📆4/27/2026 9:08 AM
📰JornalOGlobo
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A Lua Cheia de maio, conhecida como Lua das Flores, é um evento astronômico com raízes profundas nas culturas indígenas da América do Norte, simbolizando o florescimento da primavera e a conexão com a natureza. Descubra a origem do nome e as tradições associadas a este fenômeno.

A Lua Cheia das Flores, visível em 1º de maio, é um evento que transcende a beleza visual, carregando consigo um profundo simbolismo cultural. Originária das tradições indígenas norte-americanas, especialmente dos Comanche, que a associavam ao florescimento da primavera, esta lua cheia recebeu diversos nomes de diferentes povos, refletindo a riqueza da natureza local.

Os Creek e Choctaw, por exemplo, a conheciam como Lua da Amora, em referência ao amadurecimento do fruto. A prática de nomear as luas cheias é uma herança de antigos calendários indígenas, utilizados para orientar atividades sazonais e preservar conhecimentos ancestrais. O fenômeno de maio, embora possa ser classificado como 'super' ou 'micro' dependendo da distância da Lua à Terra, destaca-se principalmente pelo seu nome popular, enraizado nas culturas indígenas da América do Norte.

Além dos nomes já mencionados, outras comunidades a chamavam de Lua do Sapo ou Lua do Florescimento, enquanto os Apache a associavam à estação em que as folhas ganham vida. Esses nomes não são meras designações, mas sim expressões de uma profunda conexão com os ciclos naturais e a observação atenta do ambiente.

A Lua Cheia das Flores oferece uma excelente oportunidade para observação a olho nu, desde que as condições climáticas permitam, sendo visível em todo o mundo, embora sua ligação com a primavera seja mais forte no Hemisfério Norte. Ao longo de 2026, outras luas cheias com nomes tradicionais também estão previstas, como a Lua Azul, Lua de Morango, Lua dos Cervos, Lua do Esturjão, Lua da Colheita, Lua do Caçador, Lua do Castor e Lua Fria.

Esses eventos lunares continuam a despertar interesse e admiração, reforçando a relação histórica entre o céu, a natureza e os ciclos da vida na Terra. A iniciativa Irineu do GLOBO, que utiliza inteligência artificial na produção de conteúdo, supervisionada por jornalistas, também contribui para a disseminação de informações sobre esses fenômenos.

Em outras notícias, acompanhamos o caso de uma estudante brasileira de medicina falecida no Paraguai, a viagem de Abbas Araghchi à Rússia, a preocupação com a renda familiar insuficiente para cobrir despesas, a campanha contra um projeto que afeta ambulantes no Rio de Janeiro, as inconsistências no BRB, o aumento de roubos a celular em bairros da orla do Rio e um estudo global sobre prioridades em salvar vidas

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