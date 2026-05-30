Lua Azul e Coração de Escorpião: Espetáculo Celeste Fecha o Mês de Maio

No domingo, 31 de maio, ocorreu a Lua Azul, segunda Lua Cheia do mês, acompanhada do fenômeno Coração de Escorpião, com a estrela Antares. O evento foi uma microlua, a Lua Cheia mais distante do ano, parecendo 12% menor e 25% menos brilhante que uma superlua. Observadores puderam ver a Lua próxima a Antares, uma supergigante vermelha, com melhores momentos no nascer e ocaso da Lua devido à ilusão lunar. O termo Lua Azul originou-se de um erro de digitação em 1946 e popularizou-se a partir dos anos 1980.

A Lua Azul , fenômeno que ocorre quando há duas Luas Cheias em um mesmo mês, encantou os observadores do céu no último domingo, 31 de maio.

Este evento, que acontece aproximadamente a cada três anos, foi acompanhado pelo Coração de Escorpião, a estrela Antares, criando um espetáculo celeste raro. A Lua Azul não se refere à cor do satélite, mas sim à segunda Lua Cheia em um mês, um termo que surgiu de um erro de interpretação na revista Astronomy Sky and Telescope em 1946.

Embora o nome seja poético, a Lua realmente só adquire tonalidade azulada em condições atmosféricas extremas, como após grandes erupções vulcânicas ou incêndios florestais que lançam partículas na atmosfera. Neste evento específico, a Lua Cheia esteve em seu ponto mais distante da Terra em 2026, a 406.135 km, caracterizando uma microlua.

O astrônomo e professor da UNIFEI, Dr. Gabriel Hickel, explicou que a Lua parecerá cerca de 12% menor e 25% menos brilhante do que uma superlua, porém a diferença dificilmente será notada a olho nu. Além disso, a Lua esteve próxima de Antares, uma estrela vermelha que marca o coração da constelação de Escorpião. Antares é uma supergigante vermelha com cerca de 700 vezes o diâmetro do Sol, e sua luz avermelhada contrastou com o brilho da Lua Cheia.

A observação ideal de Antares ocorreu na noite de sábado, 30 de maio, uma hora após o pôr do Sol, enquanto a Lua Azul foi melhor vista no nascer da Lua, também no dia 30, quando o satélite aparece maior devido à ilusão lunar. O fenômeno foi um convite à contemplação do céu noturno, especialmente em locais sem poluição luminosa, onde a Via Láctea também pode ser observada.

O Dr. Hickel destacou que os melhores momentos para fotografias são no nascer e no ocaso da Lua, quando o cérebro humano interpreta o satélite como maior do que realmente é. A combinação da microlua com a proximidade de Antares proporcionou uma oportunidade única para astrônomos amadores e profissionais. O termo Lua Azul, embora de origem errônea, popularizou-se nos Estados Unidos a partir da década de 1980 e, por influência cultural, espalhou-se pelo mundo.

Eventos como este nos lembram da beleza e da complexidade do cosmos, convidando-nos a olhar para cima e apreciar os espetáculos que a natureza oferece. Para aqueles que perderam o evento, não há motivo para preocupação: novas oportunidades de observação da Lua e de Antares surgirão nos próximos meses. A astronomia nos ensina que o céu está em constante movimento, e cada fase lunar ou alinhamento planetário traz consigo uma nova chance de maravilhamento.

Seja com telescópios ou a olho nu, a conexão com o universo é sempre uma experiência enriquecedora. Prepare-se para as próximas Luas Cheias e mantenha-se atento aos calendários astronômicos, pois o céu nunca decepciona aqueles que dedicam um tempo para observá-lo





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