Luísa Sonza celebra estreia no Coachella com show intimista e energético

Luísa SonzaCoachellaBrutal Paraíso
📆4/13/2026 9:52 AM
📰JornalOGlobo
Cantora brasileira se apresenta no palco Gobi do Coachella, marcando um novo capítulo em sua carreira com o álbum 'Brutal Paraíso' e planos para turnê internacional.

Luísa Sonza brilhou no palco Gobi do Coachella , em sua estreia no renomado festival californiano. A cantora, conhecida por sua versatilidade e talento, apresentou seu mais recente álbum, ' Brutal Paraíso ', em uma performance que mesclou elementos de pop, funk, R&B e bossa nova, demonstrando a riqueza e diversidade da música brasileira.

A atmosfera do show, descrita como intimista e energética, contagiou o público presente, que cantou e dançou junto com a artista, celebrando a música e a conexão estabelecida. Sonza expressou sua emoção em relação à experiência, comparando-a ao início de sua carreira e destacando a importância de se reinventar e buscar novos desafios artísticos.

A performance no Coachella representou um marco significativo na trajetória de Luísa Sonza, que se prepara para uma turnê internacional. A cantora, que não hesita em explorar diferentes gêneros musicais, considera a música como sua maior guia, impulsionando-a a criar e aprender constantemente. A apresentação de 'Brutal Paraíso' no palco Gobi foi recebida com entusiasmo, evidenciando a capacidade de Sonza de conectar-se com o público e transmitir a essência de sua arte.

A escolha do repertório, que reflete a diversidade cultural do Brasil, demonstra a vontade da artista de romper barreiras e levar sua música para além das fronteiras. A colaboração com a cantora argentina Emilia, no palco, também foi um dos momentos mais marcantes da apresentação.

Em suas declarações, Sonza enfatizou a importância de abraçar a vida em todas as suas facetas, refletindo sobre as dificuldades e belezas que a compõem. 'Brutal Paraíso', o álbum que deu nome ao show, surgiu dessa perspectiva, mostrando a capacidade da artista de transformar suas experiências em arte.

A estreia no Coachella, palco que já recebeu grandes nomes da música indie e alternativa, proporcionou a Sonza a oportunidade de consolidar sua posição no cenário musical internacional e de apresentar sua visão artística para um público amplo e diversificado. A cantora expressou a sensação de 'fazer algo pela primeira vez' novamente, demonstrando a paixão e o entusiasmo que a movem.

A artista carioca mencionou que o Brasil é muito mais que um só ritmo, é a mistura de muitos, sendo essa diversidade uma inspiração para sua arte. A experiência no Coachella, então, se apresenta como uma amostra do que está por vir para a cantora, que se prepara para mostrar 'Brutal Paradise' para o mundo.

