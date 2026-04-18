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Último Paredão do BBB 26: Juliano Floss na Final, Ana Paula, Boneco e Milena Lutam por Vaga

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Último Paredão do BBB 26: Juliano Floss na Final, Ana Paula, Boneco e Milena Lutam por Vaga
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📆4/18/2026 6:49 PM
📰jornalextra
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O último Paredão do BBB 26 foi formado e definirá os finalistas do reality. Juliano Floss garantiu sua vaga, enquanto Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Milena estão na berlinda. Enquete aponta Milena como a mais cotada para sair, mas a votação segue acirrada.

A casa do Big Brother Brasil 26 está em ebulição com a formação do último Paredão que definirá os finalistas da edição. Na noite de sexta-feira, após uma batalha eletrizante na prova decisiva iniciada na quinta-feira, Juliano Floss celebrou a sua merecida vaga na grande final. Entretanto, a disputa pelo cobiçado título ainda reserva emoções fortes, com Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Milena se encontrando na berlinda. Um deles se despedirá do sonho do prêmio neste domingo, 19 de maio.

Enquanto a tensão paira no ar, a enquete do portal Extra, atualizada na manhã deste sábado, 18 de maio, revela uma disputa acirrada entre os emparedados. A babá, Milena, surge como a mais cotada para deixar o programa, apresentando 47,36% das intenções de voto até o meio-dia. Leandro Boneco ocupa a segunda posição, com 37,11%, seguido por Ana Paula, que acumula 15,53%. Os percentuais, embora demonstrem uma liderança, ainda são próximos o suficiente para indicar que o resultado final pode ser surpreendente, refletindo a força das diferentes torcidas que acompanham o reality show.

A expectativa em torno do resultado é palpável. A dinâmica do BBB 26 tem sido marcada por reviravoltas e alianças surpreendentes, e este último Paredão promete ser o ápice de toda a temporada. A audiência está ansiosa para descobrir quem dos três terá seu sonho interrompido e quem terá a chance de lutar pelo prêmio máximo na grande final. A consolidação das torcidas ao redor de seus favoritos, através das redes sociais e outras plataformas de votação, tem sido um fator determinante para a permanência dos participantes. Cada voto conta e a reta final do programa é sempre um período de intensa mobilização para os fãs mais engajados.

O desfecho deste Paredão não apenas selará o destino dos emparedados, mas também definirá a configuração final da disputa pelo título de campeão do BBB 26, impactando diretamente as estratégias e expectativas para os últimos dias na casa mais vigiada do Brasil. A emoção da despedida e a celebração da vitória estarão lado a lado, moldando os capítulos finais desta história.

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