O presidente americano Donald Trump torna públicas as negociações para paz entre Estados Unidos e do Irã estão 'muito perto' de um acordo para encerrar a guerra, enquanto o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, alarma com uma resposta 'esmagadora' caso Trump reinicie a guerra.
O 'último cidadão soviético': o cosmonauta 'abandonado' no espaço há 35 anos durante o colapso da União Soviética O presidente americano Donald Trump tem oscilado entre a diplomacia e as ameaças de novos ataques desde que um cessar-fogo foi declarado há seis semanas.
Ele afirmou que as negociações para paz entre Estados Unidos e do Irã estavam 'muito perto' de um acordo para encerrar a guerra, segundo uma entrevista por telefone à AP. A principal negociadora iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, alertou para uma resposta 'esmagadora' caso o presidente americano Donald Trump 'cometa outro ato de loucura e reinicie a guerra'.
Qalibaf divulgou essas declarações após se reunir com o chefe do exército paquistanês, Asim Munir, figura-chave nos esforços internacionais para alcançar uma solução negociada para o conflito, que chegou à capital iraniana na noite de sexta-feira
Donald Trump Negociações Irão-EUA Após O Acordo Seu Acordo Iniciativa Paquistanesa
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Filha de militar é condenada por omitir união estável para continuar recebendo pensãoEla recebia, desde 1996, uma pensão pelo falecimento do pai, auxiliar de enfermagem da Aeronáutica
Read more »
O que acontece se você descobrir petróleo no quintal da sua casaConstituição estabelece que petróleo encontrado pertence à União
Read more »
Trump diz que não irá ao casamento do filho Donald Trump Jr.Governo do republicano está envolvido em negociações diplomáticas mediadas pelo Paquistão para tentar alcançar acordo que encerre a guerra contra o Irã
Read more »
O último Cidadão Soviético: Cosmonauta Abandonado no Espaço Há 35 AnosO cosmonauta Sergei Krikalev foi deixado no espaço por 10 meses durante o colapso da União Soviética, tornando-se o último cidadão soviético.
Read more »