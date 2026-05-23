Última atualização: Número de mortos por ataque de drone em dormitório estudantil na Ucrânia sobe para 12

De acordo com a RIA, o número de mortos por um ataque de drone em um dormitório estudantil na região de Luhansk, controlada pela Rússia, subiu para 12. A Rússia acusou a Ucrânia de realizar um ataque deliberado de drones em Starobilsk e ordenou a prepararem opções para retaliação.

O número de mortos por um ataque de drone em um dormitório estudantil na região de Luhansk , controlada pela Rússia, no leste da Ucrânia, subiu para 12, informou a agência estatal de notícias russa RIA neste sábado (23), citando o Ministério de Emergência.

A Rússia, na sexta-feira (22), acusou a Ucrânia do que descreveu como um ataque deliberado de drones na cidade de Starobilsk, com o presidente russo Vladimir Putin, na sexta-feira (22), ordenando que seus militares preparassem opções para retaliação





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Putin Zelensky Dialogua Ukraina Russia Drone Luhansk Ukraine East Attack Authorities

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ucraina diz matar dezenas de russos em dois ataques na região leste do país, intensifica uso de dronesA Ucrânia afirma que matou dezenas de russos em dois ataques na região leste do país, enquanto intensifica a utilização de drones de médio alcance. Um dos ataques atingiu um campo de treinamento de pilotos de drones russos na cidade ocupada de Snizhne, matando ao menos 65 cadetes e um instrutor na noite de quarta-feira (20), segundo o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia. Além disso, a Ucrânia matou e feriu quase 100 russos, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky nesta quinta-feira (21). Rússia lança quase 1.000 drones contra Ucrânia em menos de 24 horas, enquanto Moscou ainda controla quase 20% do território ucraniano.

Read more »

Atacado por drone contra escola na Ucrânia: Menos seis mortos e 15 desaparecidosO ataque ocorreu em um dormitório de várias andades em Starobelsk, cidade ucraniana, com 16 drones direcionados ao local e destruição grave de edifícios. Moscou alega que Kiev cometido um ataque deliberado contra a população civil e pede ajuda do exército russo. Kiev nega e diz que as forças ucranianas bombardearam o quartel-general de uma unidade militar russa.

Read more »

Rússia acusa Ucrânia de atacar alojamento estudantil e matar civis em LuganskAutoridades pró-Rússia dizem que ao menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em Starobilsk

Read more »

Rússia acusa Ucrânia de ataque a dormitório estudantil que matou 6; Kiev negaEstado-Maior ucraniano diz que alvo era 'QG'; Putin insiste que bombardeio em Luhansk, ocupada por forças russas, foi intencional e promete retaliar

Read more »