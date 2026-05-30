Love Kills: Filme brasileiro de vampiros explora o centro de São Paulo

Longa-metragem de estreia de Luiza Shelling Tubaldini aborda coragem e identidade com metáfora vampírica no cenário paulistano.
Love Kills é o primeiro longa-metragem da diretora Luiza Shelling Tubaldini e está em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme se passa no centro de São Paulo, uma região já conhecida por seus perigos, como criminalidade, violência e tráfico de drogas.
Mas, neste universo de fantasia, a região é assombrada por vampiros. A trama acompanha Helena, interpretada por Thais Lago, uma vampira que vive há séculos e escolheu o centro da cidade como seu lar. Lá, ela conhece Marcos, vivido por Gabriel Stauffer, um jovem humano que sonha em ser chef de cozinha, mas luta contra o vício em crack. Os dois desenvolvem um relacionamento inusitado, ameaçado pela chegada de Leander, um vampiro poderoso e vingativo interpretado por Erom Cordeiro.
A diretora Luiza Shelling Tubaldini revela que a história foi contada a ela pelo roteirista antes mesmo de ser escrita, e naquele instante ela soube que precisava transformá-la em filme. Com mais de 20 anos de carreira como produtora, esta é sua estreia na direção de longas. Para ela, o filme fala sobre a coragem de ser você mesmo. O vampiro é uma metáfora para o exilado, o imigrante, a pessoa preta, o indígena, a pessoa trans.
De alguma forma, o filme celebra a possibilidade de ser autêntico e se expressar com uma verdade pessoal. As filmagens ocorreram em locais emblemáticos do centro histórico paulistano, como o Viaduto do Chá e o Minhocão, mas também em áreas onde os problemas sociais são explícitos, como a região onde ficava a Cracolândia em 2023. A diretora destaca a magia do centro de São Paulo, uma mistura de pessoas diferentes, ora em conflito, ora em harmonia.
Ela brinca que a equipe foi fazer um filme de fantasia e encontrou uma Gotham City latino-americana pronta. Para a cineasta, São Paulo é a cidade mais parecida com a cidade fictícia do Batman, até mais do que Nova York. Ela percebeu que a fantasia se encaixa perfeitamente na realidade local. O ator Gabriel Stauffer se mudou do Rio para o centro de São Paulo antes das filmagens para vivenciar o universo do personagem.
Ele queria se ambientar com a região, especialmente por interpretar um dependente de crack que perambula pelas ruas. O encanto foi tanto que ele se mudou definitivamente para a capital paulista, mas mora longe dos locais onde filmou. Gabriel brinca que quase virou vampiro de verdade, pois trabalhou por mais de um mês das 17h às 5h da manhã. A equipe filmava de madrugada em uma região violenta e movimentada.
Eles visitaram lugares que talvez nunca visitassem sozinhos, e apesar da segurança, enfrentaram conflitos com moradores de rua que não queriam a presença da produção e chegavam a atirar pedras. O filme possui muitas cenas de luta entre vampiros. Thais Lago, protagonista, conta que se dedicou intensamente e em alguns momentos dispensou dublê. A cena final no hospital, com escadarias, foi desafiadora mas prazerosa.
Os atores também mencionam cenas complexas com coreografias de luta, pessoas sendo arremessadas e levantadas para voar. Em uma produção de Hollywood, cada sequência levaria duas semanas para ser filmada, mas a equipe brasileira conseguiu gravar uma cena inteira em apenas uma noite. Erom Cordeiro, que interpreta o vilão, elogia a capacidade da equipe de fazer cinema com recursos limitados, realizando verdadeiros milagres.
Ele destaca que o resultado é muito bom e que o gênero de terror e fantasia merece mais espaço no Brasil, já que o cinema nacional atualmente se concentra em dramas e comédias. O filme Love Kills é uma prova de que é possível produzir fantasia de qualidade no país, explorando temas universais com uma ambientação única
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