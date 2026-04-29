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Louisiana aprova lei que proíbe consumo de maconha perto de escolas com pena de prisão

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Louisiana aprova lei que proíbe consumo de maconha perto de escolas com pena de prisão
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📆4/29/2026 11:11 PM
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O estado da Louisiana aprovou uma nova lei que proíbe o consumo de maconha a menos de 600 metros de instituições de ensino, com pena de até um ano de prisão. A medida representa um retrocesso em relação às políticas de descriminalização adotadas em 2021 e pode afetar desproporcionalmente populações de baixa renda.

O estado da Louisiana aprovou recentemente uma lei que proíbe o consumo de maconha a menos de 600 metros de instituições de ensino, com pena de até um ano de prisão .

Essa medida cria zonas extensas de restrição que, em áreas urbanas, podem abranger bairros inteiros, afetando significativamente a vida cotidiana dos moradores. A nova legislação, conhecida como HB 568, representa um retrocesso em relação às políticas de descriminalização adotadas em 2021, que haviam removido a ameaça de prisão para a posse de pequenas quantidades de maconha.

Na época, o então governador John Bel Edwards sancionou uma lei que descriminalizava a posse de até 14 gramas da substância, substituindo a pena de prisão por multas. Essa mudança, embora limitada, alinhava a Louisiana a uma tendência nacional de revisão das políticas punitivas relacionadas à cannabis.

No entanto, a nova lei, liderada pelo deputado republicano Gabe Firment, reintroduz a lógica de encarceramento associada à guerra às drogas, ampliando as circunstâncias em que o consumo pode resultar em prisão. A medida é criticada por entidades como o Marijuana Policy Project, que a consideram draconiana e um retrocesso na política de drogas do estado.

A crítica central é que a lei pode afetar desproporcionalmente populações de baixa renda, que geralmente residem em áreas densas e com maior concentração de equipamentos públicos, como escolas. Além disso, a nova legislação coloca a Louisiana em uma posição mais restritiva em comparação com outros estados americanos, onde a tendência tem sido a legalização do uso medicinal e recreativo da maconha.

A maioria dos estados já legalizou o uso medicinal da substância, e mais de 20 permitem o uso recreativo para adultos. Mesmo em estados onde a maconha não é plenamente legalizada, a tendência tem sido a descriminalização e a redução de penas, com foco em saúde pública e regulação. Nesse contexto, a Louisiana se destaca por endurecer as sanções em vez de expandir as liberdades individuais. Além dos impactos jurídicos, a nova lei tem implicações sociais e urbanas relevantes.

Ao estabelecer um raio amplo em torno de escolas, a legislação pode afetar desproporcionalmente comunidades vulneráveis, reacendendo discussões sobre equidade, política criminal e os rumos da regulação da droga nos Estados Unidos. O debate sobre o HB 568 vai além da questão do consumo de cannabis e levanta questões importantes sobre justiça social e os efeitos colaterais das políticas de drogas

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