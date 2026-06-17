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Lorenzo alerta para perigo do Uzbequistão e rejeita favoritismo da Colômbia

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Lorenzo alerta para perigo do Uzbequistão e rejeita favoritismo da Colômbia
Copa Do Mundo 2026ColômbiaNéstor Lorenzo
📆6/17/2026 8:25 AM
📰JornalOGlobo
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Técnico da Colômbia destaca que não há times pequenos na Copa do Mundo 2026 e exalta forma de James Rodríguez e Jhon Córdoba.

O técnico da Colômbia , Néstor Lorenzo , destacou que não existem times pequenos no torneio, citando resultados surpreendentes como o empate de Cabo Verde com a Espanha, e os empates de Egito e Arábia Saudita contra Bélgica e Uruguai.

Lorenzo rejeitou qualquer ideia de favoritismo colombiano antes da estreia contra o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026. Ele ressaltou que a equipe uzbeque é perigosa nos contra-ataques e nas bolas paradas, possuindo vários jogadores de alto nível. O treinador argentino também comentou sobre a forma de James Rodríguez, que considera essencial para encontrar espaços entre as linhas, e de Jhon Córdoba, recuperado de lesão. Ele previu que Luis Díaz pode ser um dos melhores jogadores da competição.

Lorenzo enfatizou a importância do bom futebol e da preparação mental, afirmando que todos os 26 jogadores estão em ótima condição física e que a seleção representará a alegria da Colômbia, um país que precisa de motivos para sorrir

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Copa Do Mundo 2026 Colômbia Néstor Lorenzo Uzbequistão James Rodríguez

 

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