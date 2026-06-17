Lorenzo alerta para perigo do Uzbequistão e rejeita favoritismo da Colômbia

Técnico da Colômbia destaca que não há times pequenos na Copa do Mundo 2026 e exalta forma de James Rodríguez e Jhon Córdoba.

O técnico da Colômbia , Néstor Lorenzo , destacou que não existem times pequenos no torneio, citando resultados surpreendentes como o empate de Cabo Verde com a Espanha, e os empates de Egito e Arábia Saudita contra Bélgica e Uruguai.

Lorenzo rejeitou qualquer ideia de favoritismo colombiano antes da estreia contra o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026. Ele ressaltou que a equipe uzbeque é perigosa nos contra-ataques e nas bolas paradas, possuindo vários jogadores de alto nível. O treinador argentino também comentou sobre a forma de James Rodríguez, que considera essencial para encontrar espaços entre as linhas, e de Jhon Córdoba, recuperado de lesão. Ele previu que Luis Díaz pode ser um dos melhores jogadores da competição.

Lorenzo enfatizou a importância do bom futebol e da preparação mental, afirmando que todos os 26 jogadores estão em ótima condição física e que a seleção representará a alegria da Colômbia, um país que precisa de motivos para sorrir





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo 2026 Colômbia Néstor Lorenzo Uzbequistão James Rodríguez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mercado de trabalho exige mais que conhecimento técnico: veja como se prepararCom a automação assumindo tarefas operacionais, empresas passam a valorizar profissionais habilidades comportamentais

Read more »

Uzbequistão x Colômbia Palpite – Análise e odds (17/06)Confira os melhores palpites para Uzbequistão x Colômbia, quarta (17) às 23h, no Estádio da Cidade do México, pela Copa do Mundo.

Read more »

Uzbequistão x Colômbia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta segunda-feira, 15 de junho, pelo Grupo K

Read more »

Portugal x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do MundoNo Grupo K, Portugal e RD Congo se enfrentam pela 1ª rodada da Copa do Mundo. O grupo ainda conta com Uzbequistão e Colômbia

Read more »