Londrina x Vila Nova: 3 oportunidades desperdiçadas e 1 gol em jogo

Em um jogo movimentado entre Londrina e Vila Nova, o time de Londrina desperdiçou 3 oportunidades claras de gol e sofreu o primeiro gol da partida em uma finalização de André Luís. O jogo seguiu com muitas finalizações e poucas chances claras de gol, com Londrina conseguindo marcar o único gol da partida com Lucas Marques. O jogo terminou em 1 x 1.

Finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol. Lucas Marques ( Londrina ) finalização com o pé direito de fora da área. Gol! Londrina 0, Vila Nova 1.

André Luís (Vila Nova) finalização com o pé esquerdo de muito perto no canto inferior esquerdo. Assistência de Enzo após escanteio. Oportunidade perdida Enzo (Vila Nova), de cabeça do meio da área. Assistência de Marquinhos Gabriel com um cruzamento após escanteio.

Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Heron (Londrina) finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Thalis com um cruzamento. Finalização defendida ao ângulo superior esquerdo.

Dudu (Vila Nova) de cabeça do meio da área. Assistência de Marquinhos Gabriel com um cruzamento. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Bruno Santos (Londrina) finalização com o pé direito do meio da área.

Assistência de Paulinho Moccelin com um passe de cabeça. Oportunidade perdida Gustavo Puskas (Vila Nova), de cabeça do meio da área. Assistência de Janderson com um cruzamento após escanteio. Finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol.

Lucas Marques (Londrina) finalização com o pé direito do lado direito da área. Assistência de Paulinho Moccelin





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