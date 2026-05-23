Londrina vence por 1 a 0 e mantém a vantagem no placar

O Londrina venceu por 1 a 0 e manteve a vantagem no placar, após um jogo marcado por várias chances de gol de ambos os times.

O jogo foi marcado por várias chances de gol de ambos os times, mas foi o Londrina que abriu o placar com um gol de Luiz Fernando.

O atacante recebeu uma jogada de Vitinho e finalizou de primeira, marcando o gol na segunda trave. Após o gol, o Londrina manteve a pressão e teve várias chances de aumentar a vantagem.

No entanto, o time visitante não conseguiu aproveitar essas oportunidades e o placar permaneceu 1 a 0 em favor do Londrina. O jogo foi marcado também por uma lesão de um jogador do Londrina, que precisou ser substituído após sentir dores no campo. Após a lesão, o time visitante continuou a pressionar e teve várias chances de igualar o placar.

No entanto, o time do Londrina conseguiu manter a vantagem e levou o placar para o intervalo. Na segunda metade do jogo, o time visitante continuou a pressionar e teve várias chances de igualar o placar.

No entanto, o time do Londrina conseguiu manter a vantagem e levou o placar para o final do jogo. O jogo terminou com o placar de 1 a 0 em favor do Londrina





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