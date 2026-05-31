Londrina e Vila Nova se enfrentam em duelo de opostos na Série B

Na 11ª rodada da Série B, o Londrina, na 18ª posição, recebe o Vila Nova, 4º colocado, no estádio VGD. O Tubarão busca deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Tigre quer igualar a pontuação do líder. O jogo tem arbitragem de Bruno Pereira Vasconcelos.

O Londrina recebe o Vila Nova no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro .

A bola rola às 11h (de Brasília) com arbitragem de Bruno Pereira Vasconcelos (BA) e auxílio do VAR por Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ). O Tubarão vive momento delicado na competição: ocupa a 18ª colocação com apenas oito pontos, resultado de uma campanha irregular. Na última rodada, foi derrotado pelo Fortaleza, aumentando a pressão sobre o técnico Rogério Micale.

A equipe paranaense tem a terceira defesa mais vazada da Série B, atrás apenas de Ponte Preta e América, o que acende o alerta para o jogo de hoje. O objetivo é claro: conquistar os três pontos para deixar a zona de rebaixamento e recuperar a confiança do torcedor. Do outro lado, o Vila Nova vive situação oposta. O Tigre ocupa a 4ª colocação com 19 pontos e briga pelo G-4, sonhando com o acesso à elite do futebol brasileiro.

A equipe comandada por Guto Ferreira sofreu apenas uma derrota no campeonato e vem embalada por duas vitórias consecutivas. Um triunfo fora de casa pode igualar a pontuação do líder Sport e consolidar a ascensão na tabela. A confiança é alta, mas o time goiano sabe que enfrenta um adversário desesperado por resultados. O jogo começou movimentado.

Logo aos primeiros minutos, Lucas Marques recebeu bom passe rasteiro entre as linhas pela direita da área, ajeitou o corpo e finalizou forte, exigindo ótima defesa do goleiro Helton Leite. O Londrina respondeu com Janderson, que levantou bola na confusão pela esquerda; Gustavo Puskas desviou de cabeça sem precisão, mandando a pelota para fora.

Em outra investida, Ryan Lima foi acionado pela direita, levou a bola para dentro, livrou-se da marcação e arriscou da entrada da área, mas a bola saiu à esquerda do gol de Maurício Kozlinski. A arbitragem teve trabalho. O capitão do Londrina cometeu entrada forte no meio-campo e recebeu cartão amarelo.

Mais tarde, uma falta perigosa: Janderson chutou contra a marcação de Thalis na ponta-esquerda e a redonda acabou tocando no braço do camisa 96 - boa chance para o Tigre alçar na confusão. Bruno Pereira Vasconcelos também marcou infração de ataque do volante Willian Maranhão, que tocou no braço do jogador do Vila Nova no momento do domínio na meia-lua. Em outro lance, o atacante do Tubarão foi expulso após entrada com a sola da chuteira acima do tom.

O Londrina até balançou a rede com Iago Teles, mas o gol foi anulado por impedimento de Bruno Santos na origem da jogada. O Vila Nova teve escanteio perigoso: Marquinhos Gabriel cobrou venenoso e Heron cortou de cabeça na segunda trave, cedendo novo tiro de canto. Heron também tentou escapar em velocidade pela esquerda, mas adiantou demais a bola, que saiu em linha lateral. A posse voltou para os visitantes.

A partida segue equilibrada, com ambas as equipes buscando o gol. O Londrina precisa da vitória para respirar na tabela, enquanto o Vila Nova quer manter a sequência positiva e seguir firme na briga pelo acesso. A torcida no VGD empurra o Tubarão, mas o Tigre mostra solidez defensiva e transição rápida. O resultado deste confronto pode mexer com a parte de baixo e de cima da classificação da Série B





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