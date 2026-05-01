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Londres Acolhe Estátua de Banksy que Simboliza 'Patriotismo Cego'

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Londres Acolhe Estátua de Banksy que Simboliza 'Patriotismo Cego'
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📆5/1/2026 12:53 PM
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Autoridades de Londres decidiram não remover a nova instalação de Banksy, uma escultura que retrata um homem coberto por uma bandeira, interpretada como uma crítica ao patriotismo cego. A obra foi instalada no coração de Londres e tem gerado grande repercussão.

As autoridades da cidade de Londres demonstraram uma postura de receptividade em relação à mais recente intervenção artística de Banksy , um renomado artista de rua conhecido por suas obras provocativas e enigmáticas.

A instalação, que surgiu de forma inesperada no coração cerimonial da capital britânica, consiste em uma escultura que retrata um homem aparentemente cego, coberto por uma bandeira que esvoaça em seu rosto. A obra, que ostenta a assinatura inconfundível de Banksy, foi posicionada estrategicamente próximo a The Mall, uma área emblemática que abriga palácios reais e clubes de cavalheiros, utilizando um caminhão plataforma para sua instalação, conforme documentado em um vídeo divulgado na conta oficial do artista no Instagram.

A figura, vestida com um terno impecável, exibe uma postura precária, com um pé no ar e sobre a borda do pedestal, sugerindo iminência de uma queda. A estátua, que se assemelha em estilo às esculturas vizinhas, como as dedicadas ao Rei Eduardo VII, à enfermeira Florence Nightingale e ao estadista Sidney Herbert, despertou a curiosidade e a especulação do público e da crítica.

A reação imediata nas redes sociais, especialmente no Instagram de Banksy, foi intensa, com inúmeros comentários interpretando a obra como uma crítica contundente ao 'patriotismo cego' e questionando a logística por trás da realização de tal intervenção no centro do establishment britânico. A habilidade de Banksy em realizar instalações artísticas de grande porte em locais de alta visibilidade, sem ser detectado pelas autoridades, continua a ser um mistério e um elemento central de seu fascínio.

O Conselho da Cidade de Westminster, responsável pela área onde a escultura foi instalada, emitiu uma declaração oficial na sexta-feira, confirmando que não há planos para remover a obra. Pelo contrário, o conselho expressou seu apreço pela contribuição de Banksy à cena artística pública da cidade, descrevendo a escultura como uma 'adição marcante' ao vibrante cenário cultural de Westminster.

Embora medidas iniciais tenham sido tomadas para proteger a estátua contra vandalismo ou danos, o conselho garantiu que ela permanecerá acessível ao público, permitindo que as pessoas a admirem e interpretem livremente. A decisão de preservar a obra de Banksy reflete uma mudança de atitude por parte das autoridades locais em relação à arte de rua, que antes era vista como vandalismo e agora é reconhecida como uma forma de expressão artística valiosa e um atrativo turístico.

A trajetória de Banksy, desde suas primeiras intervenções artísticas nas ruas de Bristol, na década de 1990, até se tornar um fenômeno global, é marcada por um mistério persistente em torno de sua verdadeira identidade. Apesar de investigações e reportagens detalhadas, como a publicada pela Reuters em março, que revelou detalhes sobre seu modus operandi e sugeriu que seu nome de batismo é Robin Gunningham, o artista conseguiu manter seu anonimato absoluto.

Seu advogado, Mark Stephens, chegou a solicitar à Reuters que não divulgasse a reportagem, argumentando que a identificação de Banksy poderia comprometer sua arte e colocá-lo em risco. Inicialmente tratado como um vândalo pelas autoridades, Banksy ascendeu ao status de tesouro nacional, com suas obras alcançando valores milionários em leilões e exposições. A crescente valorização de sua arte levou os governos locais a adotarem uma postura mais protetora em relação às suas instalações, buscando preservar seu legado e atrair visitantes.

A instalação da estátua no centro de Londres é mais um exemplo da capacidade de Banksy de desafiar as convenções, provocar o debate público e transformar o espaço urbano em uma galeria de arte a céu aberto. A obra, com sua mensagem ambígua e sua execução impecável, certamente continuará a gerar discussões e interpretações por muito tempo

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