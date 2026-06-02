Lojas de comida para viagem do Japão sentem o impacto da crise no Oriente Médio

As lojas de comida para viagem do Japão estão enfrentando dificuldades devido ao aumento dos preços da nafta, que está elevando os custos dos recipientes plásticos. A crise no Oriente Médio está afetando o fornecimento de nafta para o Japão, o que está impactando negativamente as lojas de comida para viagem.

As lojas de comida para viagem do Japão estão sentindo o impacto da crise no Oriente Médio, com o aumento dos preços da nafta elevando os custos dos recipientes plásticos .

A Hinode Delica, que vende bentô e outros pratos prontos na cidade de Kofu, publicou nas redes sociais que os clientes que trouxessem seus próprios pratos ou recipientes plásticos receberiam bônus. A loja havia recebido um aviso de seu fornecedor de recipientes sobre um aumento de 30% no preço para os pedidos de junho. Os clientes habituais da loja apoiaram prontamente a iniciativa.

A gerente da loja, Masako Ohara, disse que a aquisição de recipientes e filme plástico está se tornando cada vez mais difícil. O preço da nafta, matéria-prima para plásticos, disparou depois do fechamento do Estreito de Ormuz, que interrompeu os embarques do Oriente Médio para a Ásia. O Japão depende de importações do Oriente Médio para mais de 40% do seu consumo de nafta.

O consumo anual de plástico no país chega a 8,43 milhões de toneladas métricas, das quais o setor alimentício responde por cerca de 30%. Os custos dos recipientes geralmente representam cerca de 5% do preço de venda de uma refeição bento, o que representa um duro golpe para negócios que, em sua maioria, têm margens de lucro baixas e alto volume de vendas.

A Tabeena Foods Garage, uma loja de comidas prontas perto de Tóquio, está oferecendo mais pontos no cartão fidelidade para clientes que trazem seus próprios recipientes. A empresa garantiu um estoque de recipientes maior do que o habitual em resposta ao reajuste de preços, mas está preocupada com o fornecimento futuro. A escassez de nafta também está afetando lojas que dependem de sacolas plásticas.

A Griotte, uma padaria no bairro de Meguro, em Tóquio, fez um apelo nas redes sociais para que os clientes trouxessem seus próprios recipientes ou sacolas, depois de se ver incapaz de manter o estoque. Alguns clientes habituais até começaram a deixar suas sacolas de entrega na loja. A Hiday Hidaka, que opera a rede de restaurantes chineses Hidakaya, suspendeu a venda de certos pratos de macarrão devido à falta de recipientes para viagem.

A empresa também está trabalhando para substituir as embalagens brancas de comida para viagem por embalagens pretas, que utilizam menos materiais derivados de nafta. O crescimento vertiginoso do custo dos produtos plásticos está afetando os lucros das operadoras de restaurantes.

A Zensho Holdings, que opera a rede de restaurantes Sukiya, especializada em gyudon (tigela de carne bovina), estima que o reajuste dos preços de embalagens para viagem, colheres, luvas e outros suprimentos resultará em custos anuais de vários bilhões de ienes





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