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Logo da Copa do Mundo da FIFA de 2026 da Nova York/Nova Jersey revelado

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Logo da Copa do Mundo da FIFA de 2026 da Nova York/Nova Jersey revelado
Copa Do MundoFifaNova York/Nova Jersey
📆5/18/2026 8:43 AM
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A parte substantiva do texto contém informações sobre o anúncio do logotipo da Copa do Mundo da FIFA de 2026 e suas considerações sobre o número de seleções, cidades-sede e expectativa de público da competição. Além disso, é abordado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua предполагаемая participation na cerimônia de abertura da Copa. Por fim, a participação iraniana em 2026 é questionada devido à guerra existente entre os dois países.

FOTO DE ARQUIVO: O logotipo da Copa do Mundo da FIFA de 2026 da Nova York/Nova Jersey foi revelado durante o evento de lançamento na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos , em 18 de maio de 2023.

— Foto: Reuters/Brendan McDermid/Foto de arquivo A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho e vai até 19 de julho, em uma edição histórica: pela primeira vez, o torneio será disputado em três países (Estados Unidos, Canadá e México), e terá 48 seleções. Segundo a Fifa, a expectativa é receber cerca de 6,5 milhões de torcedores ao longo da competição

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