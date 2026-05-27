Lobista usou minutas apócrifas para pressionar vítima em esquema de venda de sentenças

Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de integrar esquema de venda de sentenças, utilizou minutas falsas de decisões judiciais para pressionar psicologicamente um investigado e cobrar propina, segundo a PGR. O caso é desdobramento da Operação Faroeste.

O lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de integrar um esquema de venda de sentenças judiciais, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), ele realizou pressão psicológica contra um investigado e utilizou minutas apócrifas de decisões para garantir o pagamento de propina.

O caso está relacionado à Operação Faroeste, que investiga um esquema de corrupção no Tribunal de Justiça da Bahia. As investigações revelaram que Andreson prometia informações sigilosas a um empresário alvo da operação, criando um cenário de urgência para extorquir valores indevidos. De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, as evidências indicam que Andreson produzia ou fazia produzir minutas apócrifas de decisões judiciais como instrumentos de reforço narrativo.

Esses documentos eram destinados a conferir verossimilhança ao cenário de urgência que apresentava aos interessados. Com isso, ampliava a pressão psicológica e fortalecia a exigência de pagamento das vantagens indevidas ajustadas. Em troca de mensagens, o lobista afirmou ter sido avisado por um amigo de que o avião estava caindo e que só restava um paraquedas.

Para Gonet, Andreson sugeriu que o servidor público por ele corrompido havia relatado que apenas um dos investigados poderia escapar da prisão, já que os demais alvos da operação já haviam sido atingidos pelas medidas cautelares. A operação da PF representa mais um desdobramento da Operação Faroeste, que já resultou em diversas prisões e afastamentos de magistrados.

O esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia chocou o país pela ousadia e pela participação de lobistas e servidores públicos. Andreson agora responderá pelos crimes de corrupção ativa, tráfico de influência e associação criminosa. A PGR destaca a gravidade das condutas, que atentam contra a credibilidade do sistema judiciário. As investigações seguem em sigilo para apurar a participação de outros envolvidos no esquema.

O caso levanta questões sobre a vulnerabilidade do sistema judicial a pressões externas e a necessidade de mecanismos de controle mais rigorosos. Especialistas apontam que a atuação de lobistas no meio judicial é um fenômeno preocupante, que exige atenção das autoridades para evitar a instrumentalização da Justiça. A sociedade aguarda o desfecho do processo, que pode trazer à tona novos detalhes sobre a teia de corrupção que envolve o tribunal baiano.

A expectativa é de que a Justiça seja feita e que os responsáveis sejam punidos exemplarmente





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