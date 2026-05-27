Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Lobista usou minutas apócrifas para pressionar vítima em esquema de venda de sentenças

Política E Justiça News

Lobista usou minutas apócrifas para pressionar vítima em esquema de venda de sentenças
LobistaVenda De SentençasPressão Psicológica
📆5/27/2026 10:15 PM
📰VEJA
113 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 65% · Publisher: 92%

Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de integrar esquema de venda de sentenças, utilizou minutas falsas de decisões judiciais para pressionar psicologicamente um investigado e cobrar propina, segundo a PGR. O caso é desdobramento da Operação Faroeste.

O lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de integrar um esquema de venda de sentenças judiciais, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), ele realizou pressão psicológica contra um investigado e utilizou minutas apócrifas de decisões para garantir o pagamento de propina.

O caso está relacionado à Operação Faroeste, que investiga um esquema de corrupção no Tribunal de Justiça da Bahia. As investigações revelaram que Andreson prometia informações sigilosas a um empresário alvo da operação, criando um cenário de urgência para extorquir valores indevidos. De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, as evidências indicam que Andreson produzia ou fazia produzir minutas apócrifas de decisões judiciais como instrumentos de reforço narrativo.

Esses documentos eram destinados a conferir verossimilhança ao cenário de urgência que apresentava aos interessados. Com isso, ampliava a pressão psicológica e fortalecia a exigência de pagamento das vantagens indevidas ajustadas. Em troca de mensagens, o lobista afirmou ter sido avisado por um amigo de que o avião estava caindo e que só restava um paraquedas.

Para Gonet, Andreson sugeriu que o servidor público por ele corrompido havia relatado que apenas um dos investigados poderia escapar da prisão, já que os demais alvos da operação já haviam sido atingidos pelas medidas cautelares. A operação da PF representa mais um desdobramento da Operação Faroeste, que já resultou em diversas prisões e afastamentos de magistrados.

O esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia chocou o país pela ousadia e pela participação de lobistas e servidores públicos. Andreson agora responderá pelos crimes de corrupção ativa, tráfico de influência e associação criminosa. A PGR destaca a gravidade das condutas, que atentam contra a credibilidade do sistema judiciário. As investigações seguem em sigilo para apurar a participação de outros envolvidos no esquema.

O caso levanta questões sobre a vulnerabilidade do sistema judicial a pressões externas e a necessidade de mecanismos de controle mais rigorosos. Especialistas apontam que a atuação de lobistas no meio judicial é um fenômeno preocupante, que exige atenção das autoridades para evitar a instrumentalização da Justiça. A sociedade aguarda o desfecho do processo, que pode trazer à tona novos detalhes sobre a teia de corrupção que envolve o tribunal baiano.

A expectativa é de que a Justiça seja feita e que os responsáveis sejam punidos exemplarmente

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VEJA /  🏆 5. in BR

Lobista Venda De Sentenças Pressão Psicológica Minutas Apócrifas Propina

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PF aponta pagamento de 0,6% de comissão a lobista sobre investimentos do Rioprevidência ao MasterPF aponta pagamento de 0,6% de comissão a lobista sobre investimentos do Rioprevidência ao MasterInformação consta em decisão do ministro do STF André Mendonça, que autorizou os investigadores a fazer buscas em endereços do ex-governador do Rio
Read more »

Lobista com histórico de fraudes em fundos de previdência atuou em esquemas por 20 anosLobista com histórico de fraudes em fundos de previdência atuou em esquemas por 20 anosRicardo Siqueira Rodrigues, apontado como lobista de Daniel Vorcaro e Cláudio Castro, tem passado por fraudes previdenciárias desde a CPI dos Correios até o caso do Banco Master, envolvendo R$ 3 bilhões do Rioprevidência e um hotel de Trump.
Read more »

PGR denuncia organização criminosa envolvida em corrupção e venda de decisões no STJPGR denuncia organização criminosa envolvida em corrupção e venda de decisões no STJPaulo Gonet listou diferentes crimes cometidos por grupo liderado pelo lobista Andreson Gonçalves; nenhum ministro do tribunal foi denunciado
Read more »

Gonet apresenta denúncia contra lobista e dois funcionários do STJ sob acusação de venda de decisões | BrasilGonet apresenta denúncia contra lobista e dois funcionários do STJ sob acusação de venda de decisões | BrasilServidores trabalharam nos gabinetes das ministras Nancy Andrighi e Isabel Galotti
Read more »



Render Time: 2026-05-28 01:15:37