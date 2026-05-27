Lobista com histórico de fraudes em fundos de previdência atuou em esquemas por 20 anos

Ricardo Siqueira Rodrigues, apontado como lobista de Daniel Vorcaro e Cláudio Castro, tem passado por fraudes previdenciárias desde a CPI dos Correios até o caso do Banco Master, envolvendo R$ 3 bilhões do Rioprevidência e um hotel de Trump.

O empresário Ricardo Siqueira Rodrigues , identificado pela Polícia Federal como lobista do banqueiro Daniel Vorcaro e intermediário entre ele e o ex-governador Cláudio Castro (PL), tem um histórico de fraudes envolvendo fundos de previdência que se estende por mais de 20 anos.

O episódio mais recente foi a captação de R$ 3 bilhões do Rioprevidência, instituto ligado ao governo do Rio de Janeiro, para o Banco Master, que o levou a ser alvo de busca e apreensão na terça-feira. Segundo as investigações, Rodrigues recebia uma comissão de 0,6% sobre os valores angariados, dependendo de alinhamento político com Castro.

A PF aponta que ele controlava a empresa Mídias Promotora, que recebeu R$ 126 milhões do Master entre 2022 e 2025, servindo para escoar recursos de operações fraudulentas entre fundos de previdência e o banco, facilitando lavagem de ativos e repasse de valores aos agentes envolvidos. Vinte anos antes, Rodrigues foi um dos alvos da CPI dos Correios em 2005, que ajudou a revelar o mensalão.

Na época, dirigia uma corretora de investimentos que promoveu operações atípicas no mercado financeiro, causando perdas a fundos de pensão. O principal prejudicado foi a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer), que teve um rombo de R$ 2,6 milhões na época, corrigido para R$ 8,4 milhões pela inflação. A CVM o multou em mais de R$ 1 milhão por atuação fraudulenta.

Curiosamente, a Refer teve em seu quadro de dirigentes o advogado Deivis Marcon Antunes, que em 2023 assumiu o comando do Rioprevidência por nomeação de Castro, abrindo caminho para os aportes no Banco Master. Em mensagens obtidas pela PF, Rodrigues disse ao dono do Master que resolveria os trâmites internos para a alocação de recursos.

Outro episódio envolvendo Rodrigues e fundos de previdência foi investigado pela Lava-Jato e relacionado à construção de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em 2016, que levaria a marca do então presidente dos EUA, Donald Trump. A investigação apontou que Rodrigues e seu sócio, o comunicador Paulo Figueiredo, se beneficiaram de operações fraudulentas na venda de cotas do empreendimento, com valores de R$ 17,8 milhões e R$ 9 milhões, respectivamente.

A CVM multou Rodrigues em R$ 53 milhões pelo caso, destacando que ele era responsável por captar recursos de entidades de previdência. O hotel foi inaugurado com diferenças do projeto original, e o grupo Trump rompeu o contrato de licenciamento em 2016, prejudicando os fundos investidores. Após ser preso, Rodrigues fez delação premiada com o MPF, levando à prisão de Paulo Figueiredo em 2019, mas o processo contra Figueiredo foi posteriormente trancado.

O depoimento de Rodrigues também gerou desdobramentos na investigação do QG da Propina na gestão de Marcelo Crivella na prefeitura do Rio, onde ele afirmou que seu restaurante foi usado como fachada para recebimento de R$ 1 milhão em propina. O histórico de Rodrigues revela um padrão de atuação em fraudes previdenciárias que se repete ao longo de duas décadas.

Da CPI dos Correios ao mensalão, passando pelo caso Trump e agora o esquema com o Banco Master, ele se consolidou como um intermediário-chave entre fundos de pensão e interesses políticos e financeiros. As investigações da PF e decisões da CVM mostram que, independentemente do governo ou da conjuntura, Rodrigues encontrou maneiras de explorar fragilidades nos sistemas de captação de recursos, sempre contando com conexões políticas para viabilizar seus esquemas.

A delação premiada pode trazer novos desdobramentos, especialmente sobre o papel de Cláudio Castro e Daniel Vorcaro, mas o legado de prejuízos aos fundos de previdência e aos trabalhadores que dependem desses recursos permanece como um alerta para a necessidade de maior fiscalização e transparência





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