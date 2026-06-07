Livros corporativos são uma forma de contar a história de empresas e instituições de forma interessante e atraente para o público em geral.

Livros corporativos conquistam leitores além das empresas com projeto editorial de luxo e escritores renomados . O bom livro de memória corporativa agrega pesquisa histórica interna e externa à corporação, algo que exige a participação de historiadores, pesquisadores iconográficos, redatores e designers.

Dos vários segmentos do mercado editorial, alguns raramente frequentam as prateleiras das livrarias. É o caso dos livros corporativos. Geralmente incorporados ao pacote de brindes distribuídos no fim de ano ou datas importantes para a corporação, como centenário de fundação, obras feitas sob encomenda e que contam a história de empresas ou instituições podem ser surpreendentes ao oferecer mais do que conteúdos laudatórios e de pouco interesse ao público em geral.

Livros como 'Como era a influência dos EUA no Brasil após o golpe de 64' e 'as transformações da China segundo 4 mulheres' podem ser exemplos de obras que ultrapassam a expectativa do leitor. Além disso, a revitalização de um complexo turístico na Costa do Sauípe, que recebeu um investimento de R$ 1,2 bilhões, também é um exemplo de como as empresas podem investir em projetos que beneficiam a comunidade e a economia local.

Com a abertura de um parque aquático e a realização de um torneio de tênis internacional, o complexo turístico está se tornando um destino popular para os turistas. No entanto, a inflação é um dos principais desafios enfrentados pelas empresas e pelo governo, e a situação no Brasil e nos EUA é particularmente preocupante.

A ONS acionou um plano emergencial para cortar a geração de excedente de energia, e mesmo com um acordo no Oriente Médio, o combustível continuaria elevado por mais tempo, de acordo com o CEO da Latam





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