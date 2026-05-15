Liverpool vs Aston Villa: tabela de placar, resumo, análise e estatísticas

O resumo do jogo, incluindo tabela de placar, resumo, análise e estatísticas, entre outros itens.

Escanteio, Liverpool. Cedido por Emiliano Martínez.

Fim-de-término defendido junto ao lado direito inferior do gol. Dominik Szoboszlai (Liverpool) finalização com o pé direito de fora da área com assistência de Curtis Jones.



Impedimento, Liverpool. Ryan Gravenberch tentou um passe em profundidade que encontrou Cody Gakpo em posição irregular. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Ryan Gravenberch (Liverpool) finalização com o pé direito de fora da área com assistência de Rio Ngumoha.



Oportunidade perdida Rio Ngumoha (Liverpool), finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Alexis Mac Allister. Falta cometida por Emiliano Buendía (Aston Villa).

Oportunidade perdida Joe Gomez (Liverpool), finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Alexis Mac Allister. Falta cometida por Victor Lindelöf (Aston Villa).

Rio Ngumoha (Liverpool) sofre uma falta no campo defensivo. Fim-de-término bloqueado, Matty Cash (Aston Villa) finalização com o pé direito de fora da área com assistência de Youri Tielemans.

Emiliano Buendía (Aston Villa) sofre uma falta na lateral esquerda





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Liverpool Vs Aston Villa Placar Resumo Análise Estatísticas

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