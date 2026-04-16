Liubliana: A Joia Eslovena Escondida que Encanta com Urbanismo Criativo e História Rica

Descubra Liubliana, a capital eslovena, um destino europeu subestimado que cativa pela sua arquitetura diversificada, revitalização urbana exemplar, riqueza histórica e uma atmosfera vibrante. Saiba por que esta cidade é uma alternativa imperdível às capitais tradicionais.

Liubliana , a capital eslovena, surge como um tesouro europeu menos explorado, mas repleto de encanto e autenticidade. Com uma história que remonta à era romana, a cidade soube se reinventar, abraçando a criatividade, o urbanismo revitalizado e uma atmosfera acolhedora que convida a ser desvendada a pé. Para aqueles que buscam alternativas às metrópoles congestionadas ou um ponto estratégico em roteiros mais extensos, Liubliana se apresenta como uma escolha certeira, um convite a desmistificar seus encantos.

A jornada 'Grande Expresso do Oriente', organizada pela agência brasileira Latitudes, proporcionou uma imersão de 22 dias pela Europa, cruzando dez países e catorze cidades, culminando em uma experiência de viagem inspirada no lendário Expresso do Oriente. Esta aventura, que será retratada em cinco episódios da 12ª temporada do CNN Viagem & Gastronomia, incluiu uma parada memorável em Liubliana, aninhada no coração da Eslovênia, na Europa Central.

Situada às margens do sereno rio Ljubljanica e abraçada por colinas que anunciam os majestosos Alpes Julianos, Liubliana oferece paisagens que convidam à contemplação. Seus amplos espaços para pedestres, charmosos cafés à beira-rio e as intervenções urbanas assinadas pelo visionário arquiteto Jože Plečnik, que moldou os espaços públicos no século XX, criam um cenário de beleza singular. Ao percorrer o centro, é possível observar um fascinante mosaico arquitetônico, onde se entrelaçam o barroco, o medieval, o art nouveau e o modernismo, cada um refletindo diferentes épocas e visões de mundo, inclusive as influências do período socialista.

A sustentabilidade é um pilar fundamental da identidade da cidade, o que lhe rendeu o título de Capital Verde da Europa em 2016. Essa distinção é resultado de transformações notáveis, como a priorização do transporte público e das bicicletas em detrimento dos carros, e a constante busca por soluções urbanas ecológicas. Somado a isso, monumentos históricos imponentes, uma cena gastronômica sazonal vibrante, vinhos locais de qualidade e a proximidade de paisagens naturais de tirar o fôlego, fazem de Liubliana um destino completo e, ainda, um segredo bem guardado na Europa.

Um dos motivos para se encantar com Liubliana é a oportunidade de caminhar pelo seu centro histórico, onde cada passo revela um cartão-postal. A Slovenska Street, outrora dominada pelo tráfego automotivo, foi transformada em um vibrante espaço compartilhado que prioriza pedestres, ciclistas e transporte público, simbolizando a renovação urbana da cidade. Passear sem pressa pelos arredores do centro permite apreciar as sutilezas da arquitetura e as relações intrínsecas entre história e política. Um passeio guiado, como o oferecido pela Latitudes, enriquece a experiência, desvendando as narrativas por trás dos edifícios. Construções sóbrias e geométricas do período socialista convivem harmoniosamente com a elegância da Secessão vienense, derivada do Art Nouveau, com suas fachadas ornamentadas e inspirações na natureza. É neste contexto que surge a icônica Ponte do Dragão, adornada com esculturas do guardião mitológico, símbolo da cidade, que conecta o centro histórico à área mais moderna sobre o rio Ljubljanica.

A Prešeren Square, principal praça da cidade, é o ponto de encontro dos locais, um lugar para desfrutar de um café ou drinque, como Tine Acimovic, guia turístico local, descreve. Ali, em frente à igreja, ergue-se a estátua do poeta France Prešeren, uma escolha que Tine destaca como representativa da cultura eslovena, preferindo honrar um artista em vez de um líder militar ou político. Outros pontos de interesse incluem a Ponte Tripla, que une o centro histórico à parte moderna; a Fonte Robba, que evoca as fontes romanas; e o animado mercado central a céu aberto, um portal para a cultura local.

O Castelo de Liubliana, erguido há cerca de 900 anos em uma colina, oferece vistas panorâmicas espetaculares de sua Torre de Observação e muralhas. O castelo abriga uma exposição sobre a história da Eslovênia, um museu de marionetes e diversos espaços históricos, incluindo a Capela de São Jorge, a antiga prisão e uma sala de projeção. Grande parte da estrutura atual data do século XV, e ao longo dos séculos, serviu como fortaleza, residência, depósito de pólvora, prisão e hospital militar. Hoje, é um vibrante centro cultural que integra espaços expositivos, um café, um clube de jazz, um bar de vinhos e restaurantes. A subida ao castelo pode ser feita por um funicular ou por uma caminhada de cerca de dez minutos por trilhas, com ingressos a partir de 17,10 euros para adultos.

A experiência gastronômica em Liubliana é um capítulo à parte, convidando os visitantes a se deliciarem com os sabores autênticos da culinária local





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