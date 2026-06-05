Lista da So Foot reúne 28 personalidades do esporte, cinema e música; Vinícius Júnior e Mbappé são destaques

A revista francesa So Foot divulgou sua lista anual com 28 personalidades, incluindo jogadores de futebol como Vinícius Júnior e Mbappé, além de nomes como Kim Kardashian, ampliando o foco para além do esporte.

A revista francesa So Foot surpreendeu ao divulgar sua tradicional lista anual de personalidades do esporte, desta vez expandindo o escopo para incluir nomes do cinema, da música e de outras áreas.

A edição especial, que já é aguardada por fãs de futebol, trouxe 28 figuras em destaque, das quais 14 são jogadores de futebol ainda em atividade. Entre os atletas, nomes como Vinícius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, e Kylian Mbappé, também do Real Madrid e da França, lideram a seleção. A novidade deste ano foi a inclusão de personalidades fora do esporte, como a empresária e influenciadora Kim Kardashian, gerando debates sobre os critérios de escolha.

A lista, conhecida por valorizar o estilo e a personalidade dos jogadores, também destacou Bruno Fernandes, do Manchester United e de Portugal, e Cole Palmer, jovem promessa do Chelsea e da Inglaterra. A presença de Kim Kardashian chamou atenção, pois a influenciadora não tem relação direta com o futebol, mas a revista justificou que a escolha reflete a interseção entre cultura pop e esporte.

Além disso, a produção incluiu músicos e atores, embora os nomes não tenham sido totalmente divulgados. A reação nas redes sociais foi mista, com alguns elogiando a diversidade e outros criticando a ausência de ícones históricos. Para os brasileiros, o destaque ficou com Vinícius Júnior, que vive grande fase no Real Madrid e é protagonista na Seleção. Sua inclusão na lista reforça seu status como um dos jogadores mais influentes da atualidade.

A revista também mencionou o Hotel da Seleção Brasileira nos EUA, que conta com uma 'lan house' para os jogadores durante a Copa do Mundo de 2026, mostrando a preocupação com o bem-estar dos atletas. Apesar de algumas polêmicas, a lista da So Foot continua sendo um termômetro do que há de mais relevante no esporte e na cultura, unindo futebol, celebridades e entretenimento em um só lugar





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