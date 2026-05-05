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LinkedIn acusada de vender dados de usuários por organização austríaca

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LinkedIn acusada de vender dados de usuários por organização austríaca
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📆5/5/2026 1:09 PM
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Organização Noyb denuncia o LinkedIn à autoridade austríaca de proteção de dados, alegando venda de dados de milhões de usuários e práticas questionáveis de acesso à informação.

Uma organização austríaca dedicada à defesa da privacidade digital, a Noyb – sigla para None of Your Business, ou 'Não é da sua conta' em tradução livre – anunciou na terça-feira, dia 5, o lançamento de uma denúncia formal contra a rede social profissional LinkedIn.

A acusação central gira em torno da suposta venda de dados digitais de milhões de usuários da plataforma, levantando sérias questões sobre a proteção de dados pessoais e as práticas comerciais da empresa. A Noyb, em um comunicado oficial, detalhou que a denúncia foi submetida à Autoridade Austríaca de Proteção de Dados em nome de um usuário específico do LinkedIn que busca exercer seu direito de acesso à informação.

Este usuário, amparado pela organização, exige uma resposta completa e transparente ao seu pedido de acesso aos dados que o LinkedIn detém sobre ele. A Noyb não se limita a buscar o acesso à informação, mas também almeja a imposição de uma multa significativa à rede social, que atualmente faz parte do conglomerado Microsoft. A organização argumenta que as ações do LinkedIn violam os princípios fundamentais da proteção de dados e a legislação vigente.

A principal alegação da Noyb reside na aparente contradição nas políticas do LinkedIn em relação ao acesso aos dados dos usuários. A organização afirma que o LinkedIn frequentemente invoca preocupações com a proteção de dados como justificativa para não atender integralmente aos pedidos de acesso à informação.

No entanto, simultaneamente, a empresa incentiva os usuários a adquirir planos Premium, oferecendo como benefício a possibilidade de visualizar detalhadamente quem acessou seus perfis. Essa prática, segundo a Noyb, demonstra uma clara intenção de monetizar o acesso aos dados dos usuários, contradizendo a alegação de preocupação com a privacidade. Martin Baumann, advogado da Noyb, enfatizou que os indivíduos têm o direito inalienável de receber seus próprios dados de forma gratuita e sem obstáculos.

Ele criticou a estratégia do LinkedIn de restringir o acesso à informação, a menos que os usuários paguem por um serviço adicional, considerando essa prática abusiva e ilegal. A Noyb argumenta que essa conduta configura uma violação dos direitos dos usuários e uma tentativa de explorar seus dados pessoais para fins lucrativos.

A organização, sediada em Viena, questiona a legalidade do rastreamento de usuários realizado pelo LinkedIn, argumentando que a empresa não obtém um consentimento explícito e informado para coletar e utilizar seus dados. A Noyb alega que a falta de transparência e a ausência de um consentimento claro tornam o rastreamento dos usuários uma prática questionável sob a perspectiva da legislação de proteção de dados.

A organização enfatiza que os usuários devem ter controle sobre seus dados pessoais e devem ser informados de forma clara e concisa sobre como suas informações são coletadas, utilizadas e compartilhadas. Em resposta às acusações, um porta-voz do LinkedIn defendeu a empresa, classificando as alegações da Noyb como 'falsas' e imprecisas.

O porta-voz afirmou que é incorreto sugerir que apenas os assinantes Premium podem visualizar quem acessa seus perfis, alegando que todos os usuários têm acesso a informações básicas sobre os visitantes de seus perfis. No entanto, a Noyb contesta essa afirmação, argumentando que as informações fornecidas aos usuários não Premium são limitadas e insuficientes para fornecer uma visão completa de quem está acessando seus perfis.

A disputa entre a Noyb e o LinkedIn destaca a crescente preocupação com a privacidade de dados na era digital e a necessidade de regulamentação mais rigorosa para proteger os direitos dos usuários. A Autoridade Austríaca de Proteção de Dados deverá investigar as alegações da Noyb e determinar se o LinkedIn violou a legislação de proteção de dados.

O resultado da investigação poderá ter implicações significativas para a rede social e para outras empresas que coletam e utilizam dados pessoais de usuários

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