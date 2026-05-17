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Linha 634 (Bananal x Saens Peña) começa a circular em Ilha do Governador

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Linha 634 (Bananal x Saens Peña) começa a circular em Ilha do Governador
Bananal X Saens PeñaLinha 634Isla Do Governador
📆5/17/2026 7:18 PM
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A primeira linha de ônibus não aceita pagamento em dinheiro, com ônibus mais modernos e equipados com ar-condicionado, foi bem recebida pelos passageiros e gerou preocupação em relação à proibição do pagamento em espécie.

Linha 634 (Bananal x Saens Peña) começa a circular - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA, que liga a Ilha do Governador à Tijuca . A decisão de manter na região uma linha administrada pela empresa municipal foi tomada em razão da má prestação do serviço pelo antigo operador, a Paranapuan.

Esta é a primeira linha de ônibus da cidade a não aceitar pagamento em dinheiro. Aconselhados em diferentes pontos da Ilha, a mudança, com ônibus mais modernos e equipados com ar-condicionado, foi bem recebida pelos passageiros, mas também gerou preocupação em relação à proibição do pagamento em espécie.

A fuzileira naval Luis Carlos de Oliveira Silva Júnior, de 29 anos, moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, elogiou o novo serviço ao comparar com a antiga operação da Paranapuan: "Após anos de abandono, falta de investimentos e descaso por parte da antiga concessionária, podemos finalmente voltar a ver ônibus novos, limpos e com o ar-condicionado funcionando a pleno vapor. É um alívio.

". Já o empresário Fábio Duarte, de 50 anos, observou um aumento no número de ônibus em circulação já no primeiro dia de operação: "Veio para ajudar os moradores da Ilha do Governador. São ônibus novos e com ar-condicionado impecável", avaliou

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