Ligue 1 Amigdal Final: Stuttgart e Leverkusen empatados em 2x2

O jogo terminou empatado em 2x2 entre VfB Stuttgart e Bayer 04 Leverkusen, ambos conseguiram marcar gols e asδεικνiram força e agressividade no confronto.

Finalização bloqueada, Deniz Undav (VfB Stuttgart) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Ermedin Demirovic. Finalização defendida em direção ao centro do gol.

Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Christian Kofane. Angelo Stiller (VfB Stuttgart) sofre uma falta no campo adversário. Escanteio, VfB Stuttgart.

Cedido por Robert Andrich. Finalização bloqueada, Deniz Undav (VfB Stuttgart) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Angelo Stiller. Christian Kofane (Bayer 04 Leverkusen) sofre uma falta no campo adversário.

Oportunidade perdida Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Angelo Stiller. Gol! VfB Stuttgart 1, Bayer 04 Leverkusen 1.

Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) finalização com o pé direito do meio da área no canto inferior esquerdo. Assistência de Nikolas Nartey. Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Deniz Undav (VfB Stuttgart) finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Nikolas Nartey. Gol! VfB Stuttgart 0, Bayer 04 Leverkusen 1. Aleix García (Bayer 04 Leverkusen) finalização com o pé esquerdo do meio da área no canto inferior esquerdo. Assistência de Christian Kofane depois de um contra-ataque





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