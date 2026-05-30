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Liga dos Campeões 2025/26: Arsenal e PSG se enfrentam em final emocionante

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Liga dos Campeões 2025/26: Arsenal e PSG se enfrentam em final emocionante
Liga Dos CampeõesArsenalParis Saint-Germain
📆5/30/2026 4:57 PM
📰Terranoticiasbr
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A final da Liga dos Campeões de 2025/26 é um encontro emocionante entre o Arsenal e o Paris Saint-Germain, com o vencedor garantindo cerca de 25 milhões de euros. Além disso, os dois clubes já arrecadaram montantes milionários ao longo da competição.

A final da Liga dos Campeões de 2025/26 entre o Arsenal e o Paris Saint-Germain vai ser transmitida na TNT Sports, com a segurança de Lionel Messi invadindo a transmissão e pegando um comentarista no colo.

O vencedor da final vai embolsar cerca de 25 milhões de euros, além de outros montantes milionários já garantidos ao longo da competição. O Arsenal e o PSG já arrecadaram 89,49 milhões de euros e 80,91 milhões de euros, respectivamente, na fase de liga. O duelo marca o encontro entre o atual campeão europeu e o vencedor da Premier League. O PSG busca o bicampeonato consecutivo, enquanto o Arsenal tenta o título inédito da competição

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