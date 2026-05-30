Liga dos Campeões 2025/26: Arsenal e PSG se enfrentam em final emocionante

A final da Liga dos Campeões de 2025/26 é um encontro emocionante entre o Arsenal e o Paris Saint-Germain, com o vencedor garantindo cerca de 25 milhões de euros. Além disso, os dois clubes já arrecadaram montantes milionários ao longo da competição.

A final da Liga dos Campeões de 2025/26 entre o Arsenal e o Paris Saint-Germain vai ser transmitida na TNT Sports, com a segurança de Lionel Messi invadindo a transmissão e pegando um comentarista no colo.

O vencedor da final vai embolsar cerca de 25 milhões de euros, além de outros montantes milionários já garantidos ao longo da competição. O Arsenal e o PSG já arrecadaram 89,49 milhões de euros e 80,91 milhões de euros, respectivamente, na fase de liga. O duelo marca o encontro entre o atual campeão europeu e o vencedor da Premier League. O PSG busca o bicampeonato consecutivo, enquanto o Arsenal tenta o título inédito da competição





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga Dos Campeões Arsenal Paris Saint-Germain Lionel Messi Final Esportes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Al-Nassr, da Arábia Saudita, anuncia a saída do técnico Jorge Jesus | EsporteTreinador comandou o time de Cristiano Ronaldo na temporada 2025/26 e foi campeão saudita

Read more »

Argentina repete base levará 17 campeões do mundo para a CopaConvocação de Scaloni tem apenas oito caras novas e a volta do volante Lo Celso

Read more »

PSG X Arsenal: veja a provável escalação do Arsenal para a final da Champions LeagueFinal da Liga dos Campeões da Europa acontece neste sábado, 30, em Budapeste

Read more »

Veja o gol de PSG x Arsenal: Havertz abre o placar na finalPSG e Arsenal estão fazendo neste instante, na Arena Ferenc Puskás, em Budapeste, na Hungria, a grande final da Champions League 2025/26.

Read more »