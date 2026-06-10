Liga das Nações de Vôlei Masculino: história, formatos e campeões desde 2018

A Liga das Nações de Vôlei Masculino (VNL) chega a mais uma edição com formato consolidado e história de competitividade. Conheça os campeões, os destaques individuais e as particularidades de cada ano desde a criação do torneio em 2018.

A Liga das Nações de Vôlei Masculino ( VNL ) tem seu início marcado para esta quarta-feira, dia 10, dando sequência ao torneio anual de seleções . Em sua história relativamente curta, iniciada em 2018, a competição já consagrou quatro campeões distintos: Rússia (duas vezes), Brasil , França (duas vezes) e Polônia (duas vezes).

O formato atual prevê uma fase classificatória disputada em três semanas, com as 18 seleções divididas em grupos que jogam em sedes rotativas, totalizando 12 partidas cada. Os oito melhores seguem para o mata-mata, com quartas, semifinais e final em jogo único. A competição substituiu a antiga Liga Mundial e ocorre anualmente, com as finais concentradas em uma única cidade. A primeira edição, em 2018, foi vencida pela Rússia, que derrotou a França na final por sets diretos em Lille.

A seleção russa, então com remanescentes do ouro olímpico de Londres 2012 como Mikhaylov (MVP) e Muserskiy, teve uma campanha de 15 vitórias e quatro derrotas. Em 2019, os russos repetiram o título, batendo os EUA por 3 a 1 em Chicago, com Volkov eleito melhor ponteiro e Iakovlev na seleção ideal. A edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de Covid-19. Em 2021, a "bolha" de Rimini, na Itália, viu o Brasil conquistar seu primeiro título.

A campanha foi marcada pela ausência do técnico Renan Dal Zotto, hospitalizado por complicações da Covid-19, com Carlos Schwanke no comando. O Brasil liderou a fase classificatória com 13 vitórias em 15 jogos e, após perder para França e Rússia por 3 a 0, vingou-se dos franceses na semifinal e venceu a Polônia por 3 a 1 na final. Wallace foi MVP, e outros três brasileiros formaram a seleção do campeonato.

Em 2022, a França, então campeã olímpica, faturou seu primeiro troféu da VNL ao derrotar os EUA por 3 a 1, com N'Gapeth eleito MVP e melhor ponteiro. No ano seguinte, a Polônia, país-sede das finais, venceu os EUA por 3 a 1 e conquistou seu primeiro título, com Zatorski como MVP. Em 2024, a França bicampeou ao vencer o Japão por 3 a 1, com Patry (melhor oposto) e Brizard (melhor levantador e MVP) se destacando.

Em 2025, a Polônia também bicampeou, batendo a Itália em sets diretos, com León (melhor ponteiro) e Kochanowski (melhor central e MVP) como destaques. As próximas edições prometem manter a competitividade e o formato dinâmico que caracteriza a VNL





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