Lidi Lisboa celebra reprise de 'Paraíso', revela perrengue com mala e reverte mudança de nome artístico

Em entrevista, Lidi Lisboa compartilha saudades da novela 'Paraíso', relembra episódio inusitado com uma mala vintage durante as gravações e explica os motivos de ter desistido da mudança de nome artístico para Liddi Rafaela.

Lidi Lisboa relembra com carinho sua participação na novela Paraíso , que está em reprise no Globoplay Novelas. A atriz expressou gratidão pelo trabalho, destacando a boa repercussão de sua personagem na época e a qualidade do elenco e da equipe de produção. Ela citou um elogio do diretor Papinha por uma cena emocionante de pedido de casamento, descrevendo a experiência como um privilégio.

Um momento peculiar da gravação foi quando uma mala vintage pessoal de Lidi foi utilizada por engano em uma cena, gerando constrangimento e, posteriormente, a doação da peça.

A atriz sente saudades do formato de novela, apesar da rotina intensa, e valoriza o impacto duradouro que essas produções têm na memória do público. Ela expressou o desejo de interpretar uma protagonista na TV Globo, considerando sua trajetória em diferentes gêneros como drama, comédia e infantil.

Atualmente, Lidi Lisboa está envolvida em projetos como o longa infantojuvenil Risco em Jogo, além de duas peças de teatro e outro filme previstos para o segundo semestre.

Recentemente, a atriz anunciou uma mudança em seu nome artístico para Liddi Rafaela, mas logo após se arrependeu e decidiu manter Lidi Lisboa. Ela explicou que a sugestão para a mudança veio de uma interpretação astrológica, mas a falta de reconhecimento público e a confusão gerada a levaram a reconsiderar.

Com 25 anos de carreira, a atriz sente que a alteração prejudicaria sua identidade profissional e que a transição pode ser complicada. O Instagram da atriz ainda reflete a mudança temporária, mas ela pretende corrigir o perfil.

A atriz brincou sobre a confusão, descrevendo-se como uma atriz atormentada. O texto também menciona brevemente notícias sobre Marina Silva, Fernanda Montenegro, o Papa, a estratégia militar do Irã, a situação da Eagle e os riscos do uso prolongado de fones de ouvido, mas estas informações não estão diretamente ligadas à entrevista de Lidi Lisboa.





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lidi Lisboa Paraíso Globoplay Novela Atriz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNI revisa para cima projeção de crescimento do PIB em 2026, de 1,8% para 2%CNI revisa para cima projeção de crescimento do PIB em 2026, de 1,8% para 2%

Read more »

Novo medicamento para Alzheimer já tem data para chegar às farmácias e preço definidoRemédio batizado de lecanemabe, já aprovado pela Anvisa, expande arsenal terapêutico contra doença neurodegenerativa

Read more »

Oscar Schmidt inspirou o irmão, Tadeu Schmidt, que migrou para o jornalismo para evitar comparaçõesO ex-jogador de basquete morreu aos 68 anos nesta sexta-feira, 17

Read more »

Oscar Schmidt deu entrevista para o irmão Tadeu para anunciar aposentadoria; saiba os bastidoresEmocionado e orgulhoso, lenda do basquete conversou com o irmão caçula, ainda no início da carreira

Read more »

Lidi Lisboa fala do papel em 'Paraíso', novela em reprise no Globoplay Novelas, e da decisão de voltar atrás após anunciar mudança no nome artísticoLidi Lisboa fala do papel em 'Paraíso', novela em reprise no Globoplay Novelas, e da decisão de voltar atrás após anunciar mudança no nome artístico

Read more »

Lidi Lisboa fala do papel em 'Paraíso', em reprise no Globoplay Novelas, e da decisão de voltar atrás após anunciar mudança no nome artísticoLidi Lisboa fala do papel em 'Paraíso', em reprise no Globoplay Novelas, e da decisão de voltar atrás após anunciar mudança no nome artístico

Read more »