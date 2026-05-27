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Libertad domina ofensivamente mas esbarra em defesa sólida e falta de eficiência

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Libertad domina ofensivamente mas esbarra em defesa sólida e falta de eficiência
LibertadFutebolParaguai
📆5/27/2026 11:09 PM
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Resumo da partida: Libertad teve várias oportunidades de gol com Alexis Fretes, Iván Ramírez, Federico Carrizo, Iván Franco e outros, mas não conseguiu marcar. Impedimentos, finalizações bloqueadas e defesas do goleiro adversário foram decisivos.

O Libertad , time paraguaio, enfrentou uma série de oportunidades de gol durante a partida, mas não conseguiu converter a maioria delas em gols. Os jogadores Alexis Fretes, Iván Ramírez, Federico Carrizo, Iván Franco e outros criaram chances, seja through finalizações de fora da área, passes em profundidade ou cruzamentos, mas esbarraram na defesa adversária ou na trave.

O goleiro adversário realizou defesas importantes, e a equipe também foi prejudicada por impedimentos e faltas. Apesar da intensidade ofensiva, o resultado final não refletiu a quantidade de jogadas perigosas criadas pelo Libertad. A equipe demonstrou criatividade nas jogadas elaboradas, principalmente através de jogadas pelo lado esquerdo do campo, com referências como Matías Espinoza e Federico Carrizo sofrendo faltas naquele setor.

No entanto, a falta de eficiência nas finalizações e a precisão dos defensores e do goleiro adversário impediram que o Libertad saísse com a vitória ou ao menos empatasse. O time paraguaio terá que ajustar o último passe e a conclusão para transformar as chances criadas em gosl concretos nos próximos jogos

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