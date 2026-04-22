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Liam Rosenior deixa o comando técnico do Chelsea após derrota para o Brighton

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Liam Rosenior deixa o comando técnico do Chelsea após derrota para o Brighton
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📆4/22/2026 5:54 PM
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O Chelsea anunciou a demissão de Liam Rosenior como técnico após uma derrota por 3 a 0 para o Brighton. Calum McFarlane assume interinamente enquanto o clube busca um novo treinador.

A passagem de Liam Rosenior pelo Chelsea chegou ao fim de forma abrupta, com o anúncio oficial feito nesta quarta-feira, 22 de maio. A decisão, tomada um dia após uma derrota contundente por 3 a 0 para o Brighton , reflete a insatisfação da diretoria com o desempenho recente da equipe.

O Brighton, com a vitória, ultrapassou o Chelsea na tabela de classificação, relegando os Blues para a sétima posição, uma colocação que não garante a tão desejada vaga direta para as competições europeias da próxima temporada. A notícia gerou ondas de choque entre os torcedores e analistas, considerando o investimento significativo realizado no clube e as expectativas elevadas para a temporada.

Rosenior assumiu o comando técnico em janeiro deste ano, substituindo o italiano Enzo Maresca, com um contrato de longo prazo de cinco anos, o que torna a demissão ainda mais surpreendente. Durante seus 23 jogos à frente do Chelsea, o técnico inglês obteve 11 vitórias, 2 empates e 11 derrotas, um retrospecto que, embora não desastroso, não atendeu às expectativas da diretoria e da torcida.

A instabilidade nos resultados e a falta de um padrão de jogo consistente foram apontadas como os principais motivos para a decisão. O período de Rosenior no Chelsea foi marcado por momentos de brilho e decepção.

Apesar de ter garantido a vaga direta para as oitavas de final da Champions League, a equipe foi eliminada de forma categórica pelo Paris Saint-Germain, com um placar agregado de 8 a 2, evidenciando as fragilidades defensivas e a falta de poder de fogo no ataque. Na Copa da Liga Inglesa, o Chelsea chegou à semifinal, mas foi derrotado pelo Arsenal em um confronto emocionante, com resultados de 3 a 2 em Stamford Bridge e 1 a 0 no Emirates Stadium.

A eliminação na Copa da Liga representou um duro golpe para as ambições do clube, que via na competição uma oportunidade de conquistar um título e elevar a moral da equipe. Apesar dos resultados negativos, o Chelsea ainda está vivo na Copa da Liga Inglesa, tendo superado o Wrexham, time da segunda divisão e propriedade dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, em uma partida disputada que exigiu prorrogação.

Agora, o Chelsea enfrentará o Leeds na semifinal, em busca de uma vaga na final. A partida, marcada para este domingo, 26 de maio, às 11h (horário de Brasília), será um teste importante para a equipe, que busca se reerguer após a demissão do técnico. A torcida espera uma reação da equipe e um desempenho convincente, que possa sinalizar uma mudança de rumo e reacender a esperança de uma temporada vitoriosa.

A pressão sobre os jogadores é grande, e a responsabilidade de honrar o legado do clube recai sobre seus ombros. A interinidade de Calum McFarlane marca um período de incerteza e busca por estabilidade no Chelsea. A diretoria do clube, em nota oficial, expressou sua gratidão a Liam Rosenior e sua equipe pelos esforços dedicados durante o período em que estiveram no clube, reconhecendo a integridade e o profissionalismo do técnico.

No entanto, a nota também enfatizou que a decisão de demitir Rosenior não foi tomada de forma leviana, mas sim em razão dos resultados e desempenhos recentes, que ficaram abaixo dos padrões exigidos pelo clube. A diretoria ressaltou que ainda há muito a ser disputado nesta temporada e que o objetivo principal é garantir a classificação para as competições europeias e avançar na FA Cup.

Calum McFarlane, com o apoio da comissão técnica existente, terá a responsabilidade de liderar a equipe durante este período de transição, buscando manter a competitividade e alcançar os objetivos traçados. A diretoria do Chelsea informou que conduzirá um processo de reflexão para identificar o treinador ideal a longo prazo, que possa trazer estabilidade e sucesso ao clube. A escolha do novo técnico será crucial para o futuro do Chelsea, que busca se consolidar como uma potência do futebol europeu.

A torcida espera que a diretoria faça uma escolha criteriosa, levando em consideração as necessidades da equipe e os objetivos do clube. A busca por um novo técnico promete ser intensa e movimentada, com diversos nomes sendo especulados nos bastidores

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