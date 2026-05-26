Levi, segundo filho de Léo Santana e Lore Improta, nasceu em Salvador

Levi, o segundo filho de Léo Santana e Lore Improta, nasceu em Salvador na manhã desta terça-feira, dia 26. O cantor postou uma foto emocionada ao colocar a marca do pezinho do bebê na palma da mão, agradecendo a Deus por essa nova chegada.

Nasceu em Salvador , na manhã desta terça-feira, dia 26, Levi , o segundo filho de Léo Santana e Lore Improta . Nas redes sociais, o papai postou uma foto emocionado ao colocar a marca do pezinho do bebê na palma da mão.

'Bem vindo, meu filho. Levi nasceu. Gratidão a Deus por isso', disse o cantor, que já é pai de Liz, de quatro anos, fruto também do relacionamento com Lore.

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